Federatie Joods Nederland overweegt aangifte tegen minister Kaag: ‘Ze is medeplichtig aan terreur’

Federatie Joods Nederland (FJN) gaat onderzoeken of een strafrechtelijke aangifte tegen de Nederlandse staat, en minister Sigrid Kaag (D66) in het bijzonder, mogelijk is. Dit omdat zij verantwoordelijk is voor het feit dat de Nederlandse staat indirect Palestijnse terroristen heeft gefinancierd.

Hier het Twitterbericht van FJN:

FJN gaat onderzoeken of strafrechtelijke aangifte tegen de Nederlandse staat c.q. minister Kaag mogelijk is. Geld aan terroristen geven betekent medeplichtig zijn aan terreur. https://t.co/Q7xzskKjHw — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) May 24, 2021

Eerder vandaag berichtten wij al dat Sigrid Kaag, onder druk van Tunahan Kuzu (DENK), de ontwikkelingshulp naar Palestijnse gebieden deels heeft hervat. En dat terwijl er dus signalen waren dat de hulpinstanties die het geld ontvingen dat overmaakten naar terreurgroep Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.

Het onderzoek afwachten en misschien wat leren over hoe je zoiets in de toekomst kunt voorkomen, duurde Kaag allemaal te lang. Een nieuwe organisatie en wat extra controle door een EU-accountant is genoeg voor Kaag om weer belastinggeld die kant uit te sturen.

Reden genoeg voor FJN om te kijken of het mogelijk is om strafrechtelijke aangifte te doen. Kijk, dat het geld de eerste keer verkeerd terechtkwam kan misschien nog worden toegeschreven aan gebrekkige controle, maar daarna heeft het er alle schijn van dat het gewoon actief spelen is met vuur. Want de Nederlandse overheid was toen niet de enige die er in is getuind, maar wie zegt dat ze er nu niet gewoon wéér in tuinen?

Waar het om gaat is dat Kaag verontrustende signalen lijkt te hebben genegeerd, en dan zou je niet weg moeten kunnen komen met ‘Oepsie, ik wist het niet’. Maar de kans dat er echt een strafzaak van wordt gemaakt is niet heel groot.