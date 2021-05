Filmpje! De Vrijheidskaravaan gaat weer los: op zondag 16 mei massademonstratie op het Malieveld in Den Haag!

Geweldig goed nieuws voor iedereen die onze vrijheid hoog heeft zitten: de Vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie trekt weer door het land. Zondag (morgen) 16 mei wordt het spits afgebeten met een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag: voor de vrijheid, en tégen alle onmenselijke vrijheidsberovende beleidsmaatregelen van het kabinet.

Twee maanden na de Tweede Kamerverkiezingen trekt de Vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie weer door het land. Want dit is hard nodig. Het coronapaspoort komt er, er komt een testsamenleving – allemaal maatregelen die indruisen tegen de vrijheid die wij allemaal zo hoog in het vaandel hebben. En dus moet er oppositie georganiseerd worden.



“Want het onverdunde, pure FVD-geluid blijft zó ontzettend hard nodig,” legt FVD uit. “Alleen wíj hebben telkens weer de moed om échte oppositie te voeren en op fundamentele gronden de gevestigde orde van repliek te dienen. Wij zijn de ridders van het vrije woord, het vrije denken, het vrije leven. De ‘Socratici, die misschien niet altijd doen wat populair is of applaus krijgt: maar die wél doen wat ons land nodig heeft. De waarheid spreken. De angst voor ostracisme doorstaan. En dat blijven we doen!”

Waarom er juist nú weer begonnen wordt met de Vrijheidskaravaan is helder: “Er is zóveel gaande! Zóveel dat binnenkort onomkeerbaar wordt!” aldus de partij. “De trein dendert door – de trein van de Sustainable Development Goals, de trein van het World Economic Forum, van de Europese eenmaking. Het globalistische net sluit zich – en dat gebeurt via de vaccinatieplicht, het nieuwe ‘vaccinatiepaspoort,’ mass-surveillance, camera’s overal, het ontnemen van onze identiteit via massa-immigratie, het roven van onze soevereiniteit via euromunt en open grenzen… en natuurlijk via de verwoestende klimaatplannen, die ons prachtige landschap onherkenbaar zullen misvormen en onze natuur zullen stukmaken, terwijl de energierekening stijgt, de belastingen ontploffen, het leven dat we hadden onbetaalbaar wordt – en u gedrongen wordt om een ‘duurzame lifestyle’ te aanvaarden.”

“Dit is,” gaat de partij verder,” helaas “de stand van het land.” En juist daarom is het van het grootste belang om bij elkaar te komen en een volksbeweging te creëren die zich verzet tegen de abominabele plannen van het kabinet.

Op zondag 16 mei bijt de Vrijheidskaravaan het spits af op het MALIEVELD in Den Haag. Dat kan omdat FVD de eerste grote organisatie is die toestemming heeft gekregen voor een massale vrijheidsmanifestatie.

Voor iedereen die erbij wil zijn, dit is dus de informatie van de demonstratie:

FVD Vrijheidskaravaan

Zondag 16 mei, 15.00 uur

Malieveld Den Haag

Natuurlijk zijn dit soort demonstraties niet alleen noodzakelijk – of ze nou georganiseerd worden door FVD of door andere organisaties – om duidelijk te maken dat een significant deel van de bevolking niet akkoord gaat met de coronamaatschappij van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Maar het is ook nog eens geweldig dat dit gebeurt in het algemeen omdat we in Nederland decennialang geen beweging hebben gehad die zich echt principieel en overtuigd inzet voor onze vrijheid in het algemeen.

Nederland had enorme behoefte aan een libertaire beweging – een klassiek-liberale beweging die vrijheid als het belangrijkste principe ziet. Niet veiligheid, niet ‘de volksgezondheid,’ niet ‘welvaartsverdeling,’ maar de vrijheid. Zoiets bestond hier eigenlijk niet – hoewel andere Westerse landen wél zo’n beweging hadden.

Nederland nu dus ook. En daar kan iedereen alleen maar beter van worden – inclusief de mensen die FVD de hele dag verketteren.