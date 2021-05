Filmpje! Dictatoriale Sylvana Simons (BIJ1) eist actie tegen “islamofobe” PVV: “Wat gaan we daar aan doen?”

Sylvana Simons vindt het niet kunnen dat er volksvertegenwoordigers zijn die een hekel hebben aan de islam – en die dat ook hardop zeggen. Mevrouw eist dat de Kamer zélf daar tegen in actie komt. Want voor haar is “je niet beledigd voelen” altijd een belangrijker ‘recht’ dan, zeg, de vrijheid van meningsuiting. Zorgwekkend!

"Hoe kunnen wij ons verbazen over het feit dat racisme en haat jegens moslims in de samenleving groeit, als we het hier in de Kamer elke dag toelaten?"@SylvanaBIJ1 in het debat over moslimhaat. pic.twitter.com/xoA0fnqaLm — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) May 25, 2021

Op dinsdag vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over de islam in Nederland, de manier waarop er omgegaan wordt met moslims, moslimhaat, islamofobie, problemen met integratie en wat dies meer zij. Het zal niemand verbazen dat met name de PVV op dat onderwerp helemaal losging met een anti-islamitisch verhaal dat zijn weerga niet kent. Dat is immers het bedenkelijke paradepaardje van die partij: haat voor de islam.

Hoe dan ook, hoewel volksvertegenwoordigers van die partij met enige regelmaat de meest vreselijke, belachelijke uitspraken doen, is dat natuurlijk hun goed recht. Dat noemen we nou de vrijheid van meningsuiting. Die is sowieso al belangrijk, maar dat geldt zéker in het geval van volksvertegenwoordigers. Als iemand vrijuit moet kunnen spreken, dan is het een parlementariër – hoe achterlijk sommige uitspraken ook zijn.

Maar wacht! Er is een volksvertegenwoordiger die daar héél anders over denkt. Sylvana Simons, namelijk. Deze woke- BLM- ‘antiracisme’-activiste heeft namelijk niet zoveel met de vrijheid van meningsuiting. Dat ‘recht’ erkent ze alleen maar zolang het gebruikt wordt om ‘minderheden’ niet te kwetsen. Op het moment dat je dat wel doet, pats!, vervalt dat recht meteen. Want het niet-bestaande recht ‘voor minderheden om zich niet beledigd te voelen’ is belangrijker dan al het andere.

“Hij kunnen wij ons als Kamer verbazen over het feit dat racisme en haat jegens moslims in de samenleving groeit als we het hier in de Kamer elke dag toelaten?” vroeg Simons de rest van de Kamer. Ja, daar moet je even op letten. Ze zegt: toelaten. Het gebruik van dat woord suggereert natuurlijk dat ze wil ingrijpen, en hard ook.

Nou, dat blijkt te kloppen. Want ze ging stug verder: “Als heel Nederland ziet en hoort hoe het discours en het maatschappelijke debat, door toedoen van verkozen politici, moslims in toenemende mate demoniseert… Ik vraag het de demissionair minister, ik vraag het deze Kamer, ik vraag het ook de voorzitter: wat gaan we daar aan doen? Wanneer nemen wij ónze verantwoordelijkheid?”

Want, stelt Simons, het is leuk dat minister Koolmees (D66) in een brief aan de Tweede Kamer schrijft dat de maatschappij zelf een rol speelt in het uitroeien van racisme en discriminatie, “maar hoe zit het met de rol van de Kamer? Van volksvertegenwoordigers? Wat gaat dit kabinet en deze Kamer doen om discriminatie en racisme, moslimhaat en islamofobie hier te bestrijden?”

En met “hier” bedoelt ze “niet alleen jegens moslims in ons land, maar ook de moslims die hier werken en het volk vertegenwoordigen.”

Racisme en discriminatie zijn apert fout. Helemaal mee eens. En ja, PVV’ers zijn met regelmaat behoorlijk aanstootgevend bezig. Mevrouw Simons kan dat heel vervelend vinden, maar dit hoort bij de democratie. Als je dat niet wilt moet je maar lekker in een politiekcorrecte dictatuur gaan leven. Niet in een vrij land als Nederland.