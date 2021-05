[Filmpje] Fleur Agema ziet niets in extreme D66-testplannen: ‘Testen voor je naar school mag? Dat gaat veel te ver’

Woensdagavond kwam Fleur Agema langs bij Op1 om daar in debat te gaan met Jan Paternotte. Agema van de PVV is namelijk tegen de extreme test- en vaccinatiesamenleving die Paternottes D66 wil creëren. Zo gaat het verplicht testen van leerlingen voordat ze naar school mogen haar “veel te ver.”

Paternotte kreeg het woord eerst. Hij vertelde dat zo’n testsamenleving – waarin het medische geheim dus voor een groot deel opzij geschoven wordt en waarin je twee parallelle samenlevingen krijgt, één van de mensen die precies doen wat de staat wil en één van mensen die daar niet aan mee willen werken – voor hem een geweldig idee is. Want zo “kunnen bioscopen en theaters weer open.” Wat dit doet met de rechten van Nederlanders – dat die grondrechten feitelijk worden opgeheven en veranderd worden in privileges die je ‘krijgt’ als je je laat vaccineren of testen – boeit hem verder niet.

Agema verzette zich daartegen. “Er gaan een omslagpunt komen op korte termijn,” zei Agema over het aantal besmettingen én ziekenhuisopnames. Dat is niet zo gek, want corona is grotendeels natuurlijk een seizoensgebonden virus. Zoals Agema uitlegde lagen er vorig jaar juni nog maar een handvol coronapatiënten op de IC, gewoon omdat het warmer was geworden. Vergaande anti-coronamaatregelen zijn dus niet nódig straks – de schade die het virus kan aanrichten wordt gewoon significant minder, automatisch, van nature. De vaccins nog buiten beschouwing gelaten.

Als het aan minister De Jonge ligt hebben we over ruim een maand een vaccinatiepaspoort. Voor buiten- en binnenland. @jpaternotte: “Ik vind het een goed model, hiermee kunnen we eerder alles openen.” @FleurAgemaPVV is het er niet mee eens. “Voor ons gaat dit veel te ver.” #Op1 pic.twitter.com/gvdEEM1srq — Op1 (@op1npo) May 5, 2021

Daarnaast gaan deze plannen de PVV allemaal sowieso veel “te ver,” vervolgde Agema: “Het verplicht stellen, dat je getest moet worden alvorens je naar school kunt als je scholier bent, nou dat gaat ons echt een brug te ver.” Het kritische Kamerlid stipte daarbij aan dat ‘coronabesmettingen via adem steeds meer aandacht krijgen.’ Dus, zegt ze: “kun je die schoollokalen veel beter beter ventileren en CO2-meters ophangen, in plaats van de leerlingen drie keer per week te gaan testen, die eigenlijk gewoon gezond zijn.”

Natuurlijk heeft ze honderd procent gelijk. Het is veel effectiever om de boel beter te ventileren, en er is ook nog eens de zaak van rechten. In wat voor samenleving en realiteit zijn we eigenlijk beland dat grote horden Nederlanders het maar volkomen normaal vinden dat kinderen behandeld worden als melaatsen? Letterlijk? Dat ze verplicht getest moeten worden, en dat die uitslag gedeeld moet worden met de school? Het is totaal belachelijk dat we dit laten gebeuren.

Agema verzet zich daar dan ook tegen. “Het gaat heel erg ver. De inbreuk op de lichamelijke integriteit, het verplichten van dat testbewijs, en dat paspoort gaat écht heel erg ver.”

Op het moment dat Agema aan het woord was schakelde de redactie een paar keer over op Ernst Kuipers die een gezichtsuitdrukking had die duidelijk maakte dat hij het er niet mee eens was. Want voor D66 én voor Ernst Kuipers zijn rechten niet zo relevant. Die waren ooit misschien leuk, maar nu er een virus rondwaart dat wat schade aanricht zijn rechten eigenlijk alleen maar overbodig.

Na Agema’s woorden reageerde Paternotte weer. Daarbij was het ontzettend interessant om te horen hoe hij het debat probeert te framen. D66 heeft werkelijk geen enkel oog voor rechten. “De volksgezondheid ten koste van alles beschermen” is hét uitgangspunt. Dat je “rechten” daarvoor verandert in privileges en dat er geen andere keuze is wordt door hem aangenomen. Maar dat is een debattruc. De reden dat hij en zijn partij – en de media! – het zo presenteren, dat er eigenlijk geen andere keuze is dan alles dicht houden tot alleen gevaccineerden langs kunnen komen, is dat de boel op die manier framen en de werkelijkheidszin van mensen bepalen.

Ze scheppen er een realiteit mee, of een beeld van de realiteit, dat wordt overgenomen door burgers – maar dat helemaal niet dé realiteit is. Het is helemaal geen automatisme dat “de volksgezondheid” boven alles triomfeert, inclusief boven grond- en mensenrechten. Het is helemaal geen automatisme dat alleen gevaccineerden naar het café en restaurant kunnen, omdat niet-gevaccineerden zogenaamd een bedreiging zijn. Dat zijn allemaal keuzes – keuzes die D66 willens en wetens maakt.

Het is van enorm groot belang dat mensen die gaan beseffen; dat de manier waarop er gesproken wordt over dit onderwerp bewust zo gecreëerd wordt dat je denkt dat de uitgangspunten van de politiek de enige uitgangspunten mogelijk zijn. Maar dat is onzin. Ze maken willens en wetens bepaalde keuzes – maar je kunt heel prima andere keuzes maken op basis van andere prioriteiten. De werkelijkheid die zij aan je willen opleggen is niet de werkelijkheid.

Agema doorziet dat deels in ieder geval, waarvoor ze lof verdient. Nu Jan Paternotte nog, zodat hij wellicht z’n onzalige testplannen weer kan intrekken.