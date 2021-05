Filmpje! FVD kondigt aan: de vrijheidskaravaan gaat weer het hele land door!

Voor de verkiezingen van 17 maart trok Forum voor Democratie door het land met de Vrijheidskaravaan. Allerlei steden en dorpen werden aangedaan. Overal werden mensen opgetrommeld die zich hard maakten voor de vrijheid. Het resultaat? Een groei van 2 naar 8 zetels in de Tweede Kamer.

Dat was knap – en een duidelijk teken dat het thema “vrijheid” meer leeft dan de elites zouden willen toegeven.

Alleen werd het daarna een beetje stil. De verkiezingen waren geweest, klaar. Einde oefening voor de vrijheidslievende beweging, leek het. Terug naar business as usual.

Nu, een dikke twee maanden na die verkiezingen, is er goed nieuws. Want de vrijheidskaravaan van FVD gaat weer lós! De partij gaat weer door het land reizen. De bedoeling? Zoveel mogelijk mensen laten zien dat zij niet alleen zijn; dat zij niet de enigen zijn die zich innerlijk en uiterlijk verzetten tegen het dictatoriale, vrijheidsberovende beleid van het kabinet Rutte III (en IV straks).



En meer dan dat. Het is bedoeld om al die mensen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een grote, brede beweging. Een beweging die zoden aan de dijk zet, en die dingen kan veranderen; als we onze krachten bundelen, tenminste, en geen pas op de plaats maken voor de angstpropaganda van het partij- en mediakartel.

Momenteel is het lastig om positief te blijven en om in vrijheid te blijven geloven. Het lijkt immers alsof de vrijheidshaters het voor het zeggen hebben, bepalen wat er gebeurt, en totaal geen rekening hoeven te houden met ons. Maar de schijn bedreigt. Als wij samenwerken en elkaar opzoeken blijkt namelijk dat wij met veel meer zijn dan men wil toegeven. En dat is ongekend goed nieuws.

Samen staan we sterk. Samen kunnen we dit doen. En FVD organiseert het. Hulde!