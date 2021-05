Koppig, dictatoriaal kabinet weigert onze rechten terug te geven: ‘We gaan niet nóg verder versoepelen’

Het is ongelooflijk. De “coronacijfers” verbeteren zich zo razendsnel dat zelfs virologen roepen dat de “versoepelingen” versneld kunnen worden. Maar wat doet het kabinet? Dat weigert. Want blijkbaar zijn rechten tegenwoordig echt privileges geworden waar de overheid mee kan doen wat het wil.

Zoals wij eerder schreven gaat het goed met de besmettings- en ziekenhuiscijfers. Zo goed, zelfs, dat virologen zeggen dat stap drie van de “versoepelingen” eerder gezet kan worden. Maar wat blijkt? Het wanstaltige kabinet Rutte III weigert dat te doen. Er wordt mogelijk alleen een uitzondering gemaakt “voor het voortgezet onderwijs.” Daar kan dan misschien de anderhalve meterregel – die ervoor zorgt dat mensen zich minder met elkaar verbonden voelen en veel meer opereren als op zichzelf staande atomen – losgelaten worden. Voor de rest gaan de ongrondwettelijke maatregelen, die stuk voor stuk in strijd zijn met de mensenrechten, door.

Het kabinet is er overduidelijk van overtuigd dat het opschorten van onze rechten nu zo lang heeft geduurd, dat die rechten veranderd zijn in privileges waarmee ministers kunnen doen wat ze willen. Nee dus. Die “privileges” of “versoepelingen” zijn rechten. We zijn daarmee geboren. Het kabinet had het morele recht al niet om ze tijdelijk af te schaffen, maar al helemaal niet om daar nu mee door te gaan terwijl de cijfers zo ontzettend veel verbeterd zijn.

Het teruggeven van rechten zou bovenaan de agenda moeten staan. Dat het kabinet daar anders over denkt bewijst dat Rutte III veranderd is in een ronduit dictatoriaal volksgezondheidskabinet; een kabinet dat niet eens in grondrechten gelooft. Of je zaak of evenement of dierentuin open mag is geen sprake van rechten, voor Hugo de Jonge en Mark Rutte, maar van privileges die je gegund worden als het kabinet dat wil.