Let my people go! Virologen gaan nu voorop in de strijd voor meer versoepelingen: ‘We kunnen nu al open’

Het is ongelooflijk, maar zelfs virologen roepen nu dat er toch maar verder versoepeld moet en kan worden. Want, zeggen ze, de coronacijfers zijn zo snel aan het verbeteren, er is geen noodzaak om de hele samenleving te beperken. Goed nieuws, natuurlijk. Maar er is wel een probleem: dit is niet een debat dat alleen gevoerd moet worden door virologen en andere ‘medische experts,’ maar ook door gewóne burgers. Het gaat immers om de vrijheid van iedereen.

De Telegraaf is vandaag hartstikke blij. De coronacijfers “kelderen” namelijk, aldus de krant. Zo nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis fors af in de afgelopen twee dagen; met maar liefst 250 patiënten. Dat is nogal een verschil. En het betekent “goed nieuws voor de versoepelingen van de maatregelen.”

Op 1 juni gaat het kabinet weer nieuwe versoepelingen aankondigen. “Idealiter” wordt dan besloten dat “musea, theaters en bioscopen weer open kunnen en dat het thuisbezoek uitgebreid kan worden van twee naar vier personen. Horecagelegenheden zouden dan ook onder voorwaarden open kunnen voor uit eten gaan.”

Die versoepelingen “kunnen” aldus het kabinet en de befaamde virologen als er minder dan 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Maar nu komt het: dat aantal wordt waarschijnlijk al (ver) voor 1 juni gehaald. In theorie kan er dan dus eerder versoepeld worden.

Sterker nog, viroloog Louis Kroes zegt dat dit “nu al” kan, aldus de krant.

Heel goed. Open gooien die hap. Er is geen enkele reden om restaurants en andere bedrijven nog steeds financieel te ruïneren. Corona is overduidelijk onder controle. Ook in het vaccinatieproject loopt alles op rolletjes: je ziet dat er wekelijks nu zo’n 1 miljoen prikken worden gezet, dus dat gaat ook razendsnel.

Openen dus, al die filmzalen en galerijen. We kunnen weer!