Filmpje! Héle weg-met-ons establishment weigert debat over Marokkaanse illegaleninvasie in Spanje

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren wil graag een debat in de Tweede Kamer over de ongekende invasie in Spanje door illegalen uit Marokko. Er moet, zei hij, alles aan gedaan worden om te voorkomen dat deze jongemannen naar Nederland afreizen. Maar wat wekt de verbazing? Alleen de kleine rechtse partijen zijn voor zo’n debat. Het héle partijkartel wil er niets aan doen.

Het is ongekend wat er momenteel in Spanje gebeurt. Er vindt daar een ware invasie plaats door jonge Marokkaanse nepvluchtelingen. Ze komen in enorme aantallen het strand op. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door de Marokkaanse overheid die wraak neemt voor een diplomatisch conflict. Het is zo erg, dat Spanje nu zelfs het leger inzet om de stroom van jonge conquistadores (vergeef me de term) tegen te houden.

🔴 INFO – #Espagne : L'armée a été déployée à la frontière espagnole de #Ceuta pour tenter de contenir le flot de migrants qui arrivent à la nage depuis 2 jours. 6000 #migrants ont touché terre depuis ce Lundi matin sur la presque-île espagnole enclavée. pic.twitter.com/WqR4W5IuIS — FranceNews24 (@FranceNews24) May 18, 2021

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren maakt zich ernstig zorgen over die situatie. Natuurlijk is het al erg dat het in Spanje gebeurt, maar een blinde kan nog zien aankomen dat die jongeren vervolgens doorreizen naar Noordwest-Europa waar het veel fijner leven is – financieel in ieder geval. Ze zullen dus ook naar Nederland komen.



Van Meijeren wil dat voorkomen. Daarom wil hij een debat met de minister van Veiligheid en Justitie om duidelijk te maken dat a) de Kamer wil voorkomen dat deze mensen naar ons komen en b) dat er een plan moet komen om daar inderdaad zorg voor te dragen.

Ongelooflijk genoeg voor een parlement dat hoegenaamd de belangen van het Nederlandse volk moet dienen waren alleen de kleinere rechtse partijen voor dit idee. Het hele partijkartel stemde tegen. Dat de woke-linkse partijen dat ook deden, soit. Maar zelfs de VVD wil het er niet over hebben.

Uiteindelijk was er steun voor het voorstel van: PVV, JA21, SGP. De ChristenUnie wilde geen debat, maar wel “een brief.” Alle andere partijen vinden het helemaal prima wat er gebeurt, en gaven aan dat er wel een keer over gesproken kan worden “in een commissie.” Maar dat is lachwekkend: er staan nog lang geen commissievergaderingen gepland over deze materie. Dat kan dus in theorie wel, maar in de praktijk niet. En ze weten dat natuurlijk allemaal.

Het is tekenend voor de stand van de politiek in Nederland anno 2021. 28 zetels van de 150 bekommeren zich om de soevereiniteit van ons land, maar de andere 122 zal het een rotzorg zijn.