Filmpje! Italiaanse Woke-non-binary-winnaar Eurovisie Songfestival snuift coke (hij zegt niet van niet) live op tv

Het was bijzonder merkwaardig om te zien gisteravond. Want toen de camera de frontman in beeld bracht van de Italiaanse band Maneskin, die het Eurovisie Songfestival uiteindelijk zou winnen, boog die net naar voren, deed hij zijn neus op tafel, en inhaleerde hij even lekker diep. Het zag er echt naar uit dat hij/zij/het/hen (het is onbekend welk voornaam woord de zanger graag gebruikt ziet worden, als echte Woke-persoon moeten we daar rekening mee houden natuurlijk) coke gebruikte.

En het allermooiste is nog wel dat de persoon die naast de zanger, die luistert naar de naam Damian, zit hem een klein schopje geeft onder het motto: nu even niet!

De beelden spreken natuurlijk voor zich. Het zal ook verder niemand verbazen dat zo’n Woke Rock & Roller drugs gebruikt. Je hoeft alleen maar naar zijn hoofd te kijken – en naar de hoofden van zijn bandgenoten – om daar conclusies aan te kunnen verbinden.

Maar wacht! Damian zelf bezweert dat hij niets verkeerd deed. Het was echt geen lijntje coke! Sterker nog, hij gebruikt nooit drugs.

Dus, dat je het weet. Dat drugsgebruik van deze man was geen drugsgebruik.