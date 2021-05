[Filmpje] Pro-Palestina-demonstranten op Jaarbeursplein moeten vertrekken, maar blijven staan

In Nederland is opnieuw een Pro-Palestina-demonstratie aan de gang, dit keer op het Jaarbeursplein in Utrecht. Opnieuw is de mensenmassa te groot en ook dit keer worden de corona-regels niet nageleefd. De politie heeft de demonstranten gevraagd te vertrekken, maar niemand vertrekt.

Op het eerste filmpje is te zien hoe een poging wordt gedaan om de demonstratie te ontbinden. Dat lukt alleen niet echt:

Demonstratie wordt ontbonden

Op het tweede filmpje valt te horen hoe de demonstranten elkaar verder ophitsen en geen blijk geven van de intentie om te vertrekken:

Organisatie is woedend op de demonstranten

Na meermaals te zijn gewaarschuwd lijkt er nog steeds geen schot in de zaak te zitten. Ook blijft de politie nog steeds rustig aan de zijlijn staan, maar lijkt al wel in formatie te zijn gaan staan.

Demonstranten moeten weg, maar gaan niet.

Na iets minder dan een kwartier wordt er dit keer ook in het Nederlands geroepen dat de demonstranten naar huis toe moeten. Ook dat lijkt geen effect te hebben, want degene die de oproep doet krijgt van iemand naast haar te horen dat ze het moet blijven proberen.

Organisatie roept nogmaals op te vertrekken. Politie loopt langs vrouwen en kinderen om ze te verzoeken te vertrekken.

Er is hier duidelijk meer politie aanwezig dan gisteren bij de demonstratie in Den Haag, maar ook hier lijkt de politie er alles aan te doen om maar niet over te hoeven gaan op de hardhandige aanpak.