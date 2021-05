Filmpje! Tweede Kamerleden vechten elkaar de tent uit over Israël en Palestina: ‘Voor wie bent u?’

“Voor wie bent u?” Dat was de vraag van Tom Staal aan de leden van de Tweede Kamer. Dit sloeg natuurlijk op het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het gevolg? Het ene na het andere lid ging vol op het gas, voor of tegen deze of gene zijde. Interessant, want je zou denken dat juist in de politiek het Nederlandse belang voorop staat. En dus niet de belangen of het gebrek daaraan van twee conflicterende partijen in het Midden-Oosten.



“Netanyahu,” antwoordde PVV-leider Geert Wilders. “Ik ben eigenlijk altijd pro-Israël,” zei ook Groep Van Haga-leider Wybren van Haga. “Heeft Israël het recht om zich te verdedigen of niet?!” beet Roelof Bisschop van de SGP de PowNed-verslaggever toe.

Wilders ging er daarna wat dieper op in. “Ik ben voor democratie, ik ben voor een baken van licht in een donkere krocht genaamd het Midden-Oosten waar één stukje licht is, één stukje democratie, één land waar premiers met één stem meerderheid in het parlement naar huis kunnen worden gestuurd, met een onafhankelijke journalistiek, met een onafhankelijke rechtspraak, met een middenklasse.” Met andere woorden, een democratisch, modern, westers land. Toen Staal hem vroeg of de terreur niet van beide kanten komt, met Hamas-terroristen die bewust zoveel mogelijk raketten afvuren op Israëlische steden, maar met Israël dat ook veelvuldig doelen onder vuur neemt waar burgers zich bevinden, antwoordde Wilders door te stellen dat hij dat “niet zo ziet.”

Maar toen kwamen de pro-Palestijnen-partijen aan het woord. Jasper van Dijk van de SP legde uit dat Israël in zijn ogen “de bovenliggende partij” is, dat Israël zich “schuldig maakt aan bezettingspolitiek, annexatiepolitiek, illegale huisuitzettingen in Jeruzalem.” Dus, vindt hij, hij is niet alleen kritisch op Israël, maar hij wil ook dat het kabinet in actie komt tegen de Joodse natiestaat. “Geen woorden, maar daden.

Het zal niemand verbazen dat DENK’er Tunahan Kuzu flink op het anti-Israëlorgel ging. Waar Wilders niets fout ziet in wat Israël doet, is dat voor Kuzu precies omgekeerd. Staal heeft het volgens hem steeds “over de raketaanvallen van Hamas,” maar hij wil het graag hebben over “de constante bombardementen van het Israëlische leger op Gaza.” Dat klopt natuurlijk – dat Israël te veel geweld gebruikt kan een blinde zien. Maar waar Wilders dát niet wil benoemen, wil Kuzu juist snel voorbij snellen aan het geweld van Hamas om zich alleen maar te richten op het geweld van Israël.

“Ik vind echt dat wanneer internationaal recht wordt overtreden, en daar is volgens mij iedereen het over eens, dan moet je ook komen met sancties.” Dus, zei Kuzu, de Nederlandse staat moet sancties afkondigen tegen Israël. Gek genoeg zei hij niets over Hamas en over Nederlandse steun voor de Palestijnen.

Eigenlijk is het bizar om te zien, want Kuzu meet duidelijk met een dubbele maatstaf. Maar eigenlijk geldt dat ook voor mannen als Wilders en Bisschop. Ze kijken naar het conflict alsof het een intern, politiek, ideologisch conflict in eigen land is. Maar dat is natuurlijk onzinnig. Israël en de Palestijnen zijn voor Nederland buitenlands beleid. En dan hoort er maar vraag leidend te zijn: hoe dienen we de belangen van Nederland. Wat is óns belang, zowel op de korte, middellange als lange termijn? En hoe dienen we dat belang het beste?

Het zijn vragen die anno 2021 niet eens opkomen bij Nederlandse politici – de enige die daar wél over nadacht was FVD’er Freek Jansen die zei dat Nederland naar zichzelf moet kijken en geen principiële standpunten moet innemen over al te veel issues in het Midden-Oosten.

Maar voor de rest is het bizar om te zien: Machiavellisme viert bij ons hoogtij in de binnenlandse politiek, maar als we het over het buitenland hebben verliezen we ons opeens in quasi-moreel gewauwel. Een stommiteit: moraliteit en buitenlandse politiek staan wat mij betreft los van elkaar. Maar als we puur moralistisch naar deze situatie kijken kunnen we alleen maar concluderen dat Israël meestal gelijk heeft en Hamas altijd niet. Hamas is een extremistische terroristische organisatie die alle niet-gelovigen uiteindelijk over de kling wil jagen. Punt. Israël is een democratie die de rechten van burgers overwegend respecteert, maar die helaas met regelmatig disproportioneel reageert als Hamas of andere Palestijnse terreurorganisaties losgaan. Hamas is dus véél fouter dan Israël, hoewel die laatste ook weer geen heilig boontje is.

Dus Israël of de Palestijnen? Nederland. Ik ben voor Néderland. Is dat ook een optie?