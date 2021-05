[Filmpje] Van der Plas (BBB) geeft fout ruiterlijk toe na beschuldigingen van nepnieuws: ‘Mea culpa!’

BBB-leider Caroline van der Plas heeft een paar dagen geleden beweerd dat slechts drie procent van het aardoppervlak geschikt is voor landbouwgrond. Dat bleek niet waar te zijn, en Twitter viel over haar heen. Nu zet de nieuwe parlementariër dit recht en geeft ze haar fout ruiterlijk toe.

Een rechtzetting over #LandbouwgrondGate. Het is GEEN 3 procent. Mea Culpa. Laten we het erop houden dat ik er heb #langsgelezen. 🙏 pic.twitter.com/oe9DUdpHw2 — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 11, 2021

“Een rechtzetting over Landbouwgrond-gate. Het is GEEN 3 procent. Mea Culpa. Laten we het erop houden dat ik er heb langs gelezen,” schrijft een berouwvolle Caroline van der Plas, die uitspraken moet terugnemen.

Ze doet haar excuses ook via een video: “Goedemorgen allemaal. Ik moet even wat recht zetten, want ik op Twitter ben ik weer een keer véél te kort door de bocht gegaan. Ja, dat gebeurt wel eens,” zo gaat ze verder.

“(…) Maar ik heb me er zelf nu ook een beetje schuldig aan gemaakt en dat gaat natuurlijk over die 3 procent van dat aardoppervlak dat geschikt is als landbouwgrond. Dat was… ja, dat klopte niet en dat geef ik nu ook toe. Ik heb me goed laten informeren.”

Ze legt verder uit dat ze de cijfers uit een VN-rapport die ze had gelezen niet helemaal goed had geïnterpreteerd, want dat ging over beschikbare geïrrigeerde grond voor gewassen die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

En op de vraag over hoeveel procent van de aarde dan wél geschikt is voor landbouwgrond, antwoordt ze voorzichtig:

“Ik begreep rond de 10 procent, maar ik durf er niks meer over te zeggen nu.”

Eén twitteraar is allang blij dat ze haar fout tenminste nog gewoon kan herinneren, en maakt daarmee natuurlijk een verwijzing naar de smoesjes van demissionair premier Rutte tijdens het notulenschandaal:

“Als je er maar herinneringen aan hebt”, zegt de Twitteraar. Van der Plas reageert even later en zegt: “Sterker nog: ik vergeet dit nooit meer.”

Het is verfrissend om te zien dat Van der Plas zo actief discussies voert op Twitter en niet bang is om terug te komen op wat ze eerder zei. Er werd haar namelijk direct van alles verweten, bijvoorbeeld dat ze ‘nepnieuws namens de vleeslobby’ zat te verspreiden. Dus het is op zich wel mooi om te zien dat ze ruiterlijk over dat soort galspuwers heen stapt en zich gewoon blijft richten op de feiten en argumenten van de discussie die ze voert. Heel netjes: daar kunnen genoeg Kamerleden nog wel een voorbeeld aan nemen.