[Filmpje] Van der Plas (BBB): ‘Ik ben niet voor testsamenleving, maar áls die er komt moet het goed geregeld zijn’

BBB-leider Caroline van der Plas reageert via een filmpje op sociale media op de vele vragen die ze krijgt over haar ingediende moties met betrekking tot de testbewijzen. Er wordt haar namelijk verweten dat ze daardoor indirect ook vóór een testsamenleving zou zijn. “Nee, natuurlijk niet”, zegt ze. Wel wil ze iets onaangenaams zo dragelijk mogelijk maken, legt de politica uit.

Ik krijg veel vragen over waarom ik moties indiende n.a.v. de #testbewijzen. Als je moties indient, ben je dan METEEN vóór de #testwet of voor een #testsamenleving? Nee, natuurlijk niet. Dinsdag wordt er pas gestemd. Waarom dan wel moties? Ik probeer het hier uit te leggen. 👇 pic.twitter.com/Eh9mDyjdmv — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 7, 2021

En dan begint het filmpje: “Goeiemorgen, het is vrijdagochtend 7 mei”, zo begint ze. “Gisteren hebben we de hele dag, dertien uur lang, het wetgevingsoverleg gehad over testbewijzen. Nou hebben we geconstateerd in de media dat er een Kamermeerderheid voor lijkt te zijn. En ik heb een aantal moties ingediend.”

Ze legt uit waarom ze met die moties is gekomen: “Nou dien ik die moties natuurlijk niet in omdat ik mijn gedachten al klaar heb dat ik vóór de testsamenleving ga stemmen, daar moet ik nog over nadenken of ik dat überhaupt doe. Maar het is natuurlijk wél zo dat áls die er komt, dan is het wel handig als je al vast een paar dingen kan regelen in een motie.”

Vervolgens noemt het nieuwbakken Kamerlid een aantal voorbeelden, zoals dat er op het platteland voldoende sneltestlocaties moeten zijn, zodat mensen niet heel ver hoeven te reizen.

“Dus”, zo gaat de BBB-voorvrouw verder, “het heeft er niks mee te maken dat ik vóór de testsamenleving ben. Het heeft er álles mee te maken met dat áls die er komt, die wet, en daar lijkt het dus wel op, dat er in ieder geval wat geregeld is.”

Van der Plas benadrukt nogmaals “eigenlijk helemaal niet voor” een testsamenleving te zijn en zegt zelfs “waarschijnlijk tegen te gaan stemmen.” Ze wil gewoon dat, wat het besluit ook wordt, het goed wordt geregeld, en voegt daar aan toe: “Dáárom dien je moties in, niet omdat je perse onderdeel bent van het partijkartel of dat je voor gaat stemmen.”

Hartstikke mooi om te zien dat Van der Plas zich niet zomaar in een bepaalde hoek laat drukken omtrent de testsamenleving, alleen omdat zij de uitkomst, naar haar inzicht, in zo goed mogelijke banen probeert te leiden. Wat ze hier etaleert is zo’n beetje de essentie van het idee van parlementaire democratie.