Filmpje! Zelfs Nieuwsuur geeft toe: ‘Meerderheid Fransen deelt zorgen oud-generaals over ‘ondergang van Frankrijk’

Het is ongelooflijk, maar zelfs het radicaal-linkse Nieuwsuur van de NPO geeft toe dat de situatie in Franse banlieus zo serieus is, dat niet alleen oud-generaals (en dienstdoende officieren) denken dat het land op de afgrond staat, maar een meerderheid van de bevolking óók. Dat is niet gek want, erkent ook Nieuwsuur, er zijn hele wijken in handen van onopgeleide, criminele hordes; wijken waar de politie niet eens bijna durft te komen.

“Het zijn zware tijden. Het voortbestaan van Frankrijk loopt gevaar.” Zo begint het item van NPO-nieuwsvehikel Nieuwsuur met oud-generaal Emmanuel de Richouffz, die een brief voorleest die onlangs werd geschreven voor meerdere oud-officieren, en zelfs door officieren die nog altijd in dienst zijn. In deze brief vegen ze de vloer aan met het wanbeleid in Frankrijk, door de jaren heen, met betrekking tot immigratie en integratie. Het heeft ervoor gezorgd, zeggen ze, dat het land feitelijk op de land van de afgrond staat. Er kon weleens een burgeroorlog uitbreken.

Van een programma als Nieuwsuur verwacht je dat ze heel hard de aanval inzetten op dit soort uitspraken. Maar dat valt alleszins mee. Sterker nog, het programma geeft zowaar toe dat een meerderheid van de Fransen het eens is met de oud-generaals. En voor de goede orde is Nieuwsuur ook nog even naar de voorsteden gegaan waar het zo misgaat – en deelt het programma beelden uit die banlieus met op elkaar schietende bendes en wat dies meer zij.

In twee open brieven waarschuwen Franse oud-generaals en militairen deze maand voor “de ondergang van Frankrijk, hordes uit de banlieues en islamisering”. Vandaag demonstreerden duizenden politiemensen voor het parlement. #Nieuwsuur spreekt oud-generaal Emmanuel de Richoufftz. pic.twitter.com/EgWg7sdGeL — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 19, 2021

Zoals de generaal mag uitleggen zijn er in Frankrijk hele banlieus – wijken of zelfs voorsteden – waar de overheid de greep helemaal op kwijt is. Er wordt op grote schaal gehandeld in drugs en wapens. Daar komt nog eens bij dat radicale islamisten in dat soort wijken de straatcultuur bepalen en hun extreme denkbeelden opleggen aan anderen – inclusief aan niet-moslims én aan seculiere, moderne moslims.

“Er heerst een groot gevoel van onbehagen in de Franse samenleving,” vertelt hoogleraar politicologie Pascal Perrineau dan ook aan Nieuwsuur. “Men vraagt om orde en gezag. Er is op dit moment veel geweld in de voorsteden. En daarom zeggen veel Fransen, of ze nu links of rechts zijn: we hebben daadkracht nodig. En dat wordt verwoord in de brandbrief van de militairen.”

Klopt natuurlijk helemaal, maar het is ronduit schokkend dat Nieuwsuur deze generaal én politicoloog dit helder laat uitleggen. Blijkbaar is de situatie in Frankrijk met ontsporende banlieus nu zó extreem ernstig, dat zelfs de NPO er niet meer omheen kan. Let behalve de Nederlandse media ook de Nederlandse politiek op? We moeten natuurlijk niet denken dat zoiets niet bij ons kan plaatsvinden.