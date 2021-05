FVD’er Pepijn van Houwelingen: ‘FNV is irrelevant geworden en verliest razendsnel leden’

Onlangs liet Kitty Jong, vicevoorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), weten op Twitter dat Forum voor Democratie en aanhangers van de liberaal-conservatieve partij niet welkom waren bij een demonstratie van de vakbond. De FNV-vrouw noemde de ideeën van FVD “verwerpelijk,” en vond die “verwerpelijkheid’ grond om dus te discrimineren tegen leden en kiezers van die partij.

FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen wil dat niet over zijn kant laten gaan. Hij heeft daarom Kamervragen ingediend. Daarin vraagt hij minister Wouter Koolmees over de relatie met FNV, wat hij vindt van de discriminerende praktijken van de vakbond, en of – als de minister het eens is met FVD dat een vakbond niet zo mag discrimineren, bereid is de subsidie die FNV ontvangt stop te zetten.

FNV verliest RAZENDSNEL leden en is volledig IRRELEVANT geworden als vakbond. Waarom? Omdat ze een groot deel van onze bevolking UITSLUITEN en VERACHTEN. Waarom neemt het kabinet deze DISCRIMINERENDE vakbond nog serieus? FVD stelt Kamervragen! https://t.co/um6WxInRS4 @KittyJong1 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) May 28, 2021

Hier zijn de Kamervragen zoals ingediend door Van Houwelingen:

2021Z09210



(ingezonden 28 mei 2021)



Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de relatie van de regering met het FNV



Vraag 1



Bent u bekend met deze tweet van Kitty Jong, vicevoorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)? 1)



Vraag 2



Hoe beoordeelt u dit bericht? Hoe verhoudt deze opstelling van de FNV zich met de kernwaarden ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Meer specifiek, bent u van mening dat Nederlandse vakbonden leden van bepaalde politieke partijen bij voorbaat mogen uitsluiten omdat ze een politiek ‘verwerpelijke agenda’ zouden steunen?



Vraag 3



Beschouwt u, gezien het bericht genoemd onder vraag 1, de FNV nog langer als een betrouwbare, serieuze en fatsoenlijke gesprekspartner? Indien dit niet het geval is, bent u bereid elke vorm van samenwerking met en subsidie aan de FNV met onmiddellijke ingang stop te zetten?



1) Twitter, 25 mei 2021, Kitty Jong op Twitter: “@PvanHouwelingen De #FNV neemt hier afstand van. Manifestatie was voor gebouw @2eKamertweets, FvD was uiteraard niet uitgenodigd en blijkbaar verdekt opgesteld om manifestatie over #amoede en #bijstand te framen voor verwerpelijke agenda die op geen enkele manier door de vakbond wordt gesteund.” / Twitter