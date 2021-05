GGD Hollands Midden negeert landelijk beleid en geeft wél stempel voor coronavaccin in gele vaccinatieboekje

De GGD Hollands Midden wijkt af van het landelijke vaccinatiebeleid en zegt wél een stempel te geven voor het gele vaccinatieboekje na een coronavaccin. Dat schrijven zij op hun website.

In het gele boekje worden normaal gesproken alle vaccinaties bijgehouden die de eigenaar heeft ontvangen. Dat was voor een korte periode ook voor het coronavaccin het geval, maar de GGD’s werkten daar uiteindelijk niet meer aan mee. ‘Het gele boekje geldt namelijk niet als officieel vaccinatiebewijs voor corona’, zo was de hoofdreden. Ook zou het allemaal te lastig zijn om het foutloos te kunnen registreren, want voor verschillende vaccins zouden er weer nieuwe stickerrollen moeten worden vervangen en gecontroleerd.

Het leek er dus op dat het ministerie van Volksgezondheid de instructie heeft gegeven om hiermee te stoppen. Zij rekenen namelijk op “een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor alle Nederlanders dat in heel Europa geldig is,” zo meldt RTV Drenthe.

GGD Hollands Midden lijkt dit maar onzin te vinden. Wie een geel boekje heeft en actief vraagt naar een stempel, die kan er een krijgen. Later terugkomen voor zo’n stempel kan niet (vanwege drukte). Ook zeggen ze er duidelijk bij dat de kans bestaat dat de stempel niet overal zal worden geaccepteerd.

Ze onderstrepen dus keer op keer de eigen verantwoordelijkheid én eventuele risico’s, waardoor ze de burgers in ieder geval behandelen als volwassenen. Het ministerie van Volksgezondheid lijkt vooral bezig te zijn met procedures en registratiesystemen op orde krijgen, terwijl ze een praktische tussenoplossing (het gele boekje) weigeren.