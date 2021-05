GroenLinks wil meer vluchtelingen van Griekse eilanden naar Nederland halen: ‘Geef ze een nieuwe toekomst’

Nederland moet meer doen om de vluchtelingen, die momenteel op diverse eilanden voor de Griekse kust verblijven, op te vangen. Dat zegt GroenLinks-europarlementariër Tineke Strik. Deze mensen verdienen “een nieuwe toekomst,” die ons land ze ook moet schenken. Want de opvang van de migranten nu is niet “menswaardig,” aldus de politica.

Strik vindt de situatie zo schrijnend dat ze een brief heeft geschreven aan de Europese Commissie, waarin ze oproept de migranten op te halen en te verdelen over de 27 lidstaten van de EU. Recentelijk bezocht de GroenLinks-volksvertegenwoordiger namelijk een kamp op het eiland Samos, en was geschokt door wat ze zag. Dat noopt haar tot een oproep de vluchtelingen op te halen en in Nederland en andere EU-landen een nieuw heenkomen te geven.

In een interview met Nu.nl haalt de progressieve politica uit naar bestuurders die de status quo willen handhaven: “We helpen deze mensen willens en wetens de vernieling in. Waarom? Omdat we anderen een afschrikwekkend voorbeeld willen stellen? Omdat de boodschap is: kom niet naar Europa? Dat is toch beneden onze waardigheid? Haal ze van de eilanden af en verdeel ze over de EU-landen, geef ze een nieuwe toekomst.”