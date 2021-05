Grote onzekerheid bij festivalorganisatoren: ‘Garantiefonds nog niet rond en ministerie communiceert niet’

De zorgen bij festivalorganisatoren neemt toe. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had een garantiefonds beloofd voor als evenementen vanwege het coronavirus toch niet door zouden kunnen gaan, maar het fonds is er nog niet en zij communiceren niets. Voor veel festivalorganisatoren wordt het daardoor te onzeker en trekken ze de stekker uit hun evenementen. Dat meldt EenVandaag.

In januari werd een garantiefonds ter waarde van 385 miljoen euro aangekondigd. De zomer komt eraan en het is nog altijd onduidelijk wie er voor dat fonds in aanmerking komen en onder welke voorwaarden dat precies geldt.

Het garantiefonds zou voor evenementen 80 procent vergoeden. “En dat betekent dat we 20 procent moeten opvangen als het niet doorgaat. Ofwel in de vorm van een lening, ofwel uit eigen vermogen. Maar dat laatste hebben we simpelweg niet door de hele coronasituatie”, zegt Mariska Berrevoets, directeur van het Groningse festival Grasnapolsky.

De overheid is dus weer eens keihard aan het falen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan zonder enige moeite meer dan een miljard euro uitgeven aan Fieldlabs en Testen voor Toegang. Maar het lukt OCW-minister Ingrid van Engelshoven niet om op tijd wat basisregels en -voorwaarden uit te stippelen voor een slordige 400 miljoen euro.

Het lijkt erop dat logge bureaucratie weer eens de boosdoener is. Dat blijkt namelijk uit de reactie van het ministerie van Economische Zaken, die bevestigt dat de garantieregeling nog niet rond is. “De verwachting is dat er over enkele weken goedkeuring komt van de Europese Commissie”, zo staat in EenVandaag. Europa is erbij betrokken omdat het hier gaat om een vorm van staatssteun.

Voor een flink aantal festivalorganisatoren kan het best wel eens te laat zijn. Tegen de tijd dat de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven, moet het ministerie van OCW de regels en voorwaarden klaar hebben, het mogelijk maken om een aanvraag te kunnen doen én dat allemaal mededelen aan de festivalorganisatoren. Qua festivals wordt het dan waarschijnlijk een karige bedoening deze zomer, want alleen de organisaties met de diepste zakken durven het misschien nog aan.