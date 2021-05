Hamas viert groot feest: ziet staakt-het-vuren met Israël als grootse overwinning op Jeruzalem

De wapenstilstand die Hamas en Israël gisteren sloten en vannacht om 2 uur lokale tijd inging, lijkt in ieder geval de nacht te hebben overleefd. Met name aan Palestijnse zijde wordt dat gezien als een gigantische overwinning op wat zij zien als “de zionistische entiteit.” De hele nacht werd er feestgevierd door Palestijnen en Arabische Israëli’s.

Hamas stak vuurwerk af, en zong uit volle borst over de nederlaag die Israël zou zijn toegebracht. “De overwinning van het verzet op de bezetting tijdens de slag van het Zwaard van Jeruzalem,” werd vanuit moskeeluidsprekers bejubeld. Straten waren bezet met auto’s, en er werd veel gezwaaid met Palestijnse vlaggen.

De door de Palestijnen als overwinning binnengehaalde staakt-het-vuren is echter met een hoge prijs gekomen. In Gaza vielen honderden doden en liggen door de vele bombardementen cruciale delen van de infrastructuur plat. Hamas is het grootste gedeelte van hun wapenvoorraad en tunnelnetwerk kwijtgeraakt, en enkele hooggeplaatste leiders hebben de strijd met Israël ook niet overleefd.