Hans Smolders stapt ook op als FVD-Statenlid in Noord-Brabant: ‘Ongeloofwaardig om te blijven’

Enkele uren nadat bekend werd dat Hans Smolders opstapt als FVD-Kamerlid en zijn zetel meeneemt naar de nieuwe Groep-Van Haga, laat hij weten ook uit de Provinciale Statenfractie van Noord-Brabant te stappen. De voormalige chauffeur van Pim Fortuyn noemt het tegenover Omroep Brabant “ongeloofwaardig” als hij daar wel politiek actief zou blijven:

“Het is ongeloofwaardig als je bij Forum uit de Tweede Kamer-fractie stapt en dan wel in Brabant actief blijft. Een van mijn afwegingen was dat het in Brabant heel goed gaat. We waren in PS met twee zetels in de meerderheid, dus mijn vertrek heeft geen politieke gevolgen. Ze kunnen verder waar ze mee bezig zijn.”

Smolders benadrukt verder dat hij geen nieuwe partij wil oprichten: “Ik ben geen opportunist.”

Het is nog maar de vraag of Forum voor Democratie Noord-Brabant de vrijgekomen zetel van Smolders kan vullen. De lijst die in 2019 aan de Brabantse kiezer is gepresenteerd, is inmiddels uitgeput.