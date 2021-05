Hardleerse Rutte en De Jonge hebben niets geleerd van valse hoop geven: ‘Besluit versoepelingen pas dag van tevoren’

Het kabinet staat te trappelen om over te gaan naar de tweede stap van het openingsplan, maar denkt zelf geleerd te hebben van het bieden van valse hoop. Dus wat doen ze? Zeggen dat ze pas een dag voor de persconferentie het definitieve besluit zullen nemen.

Bij voorgaande persconferenties was het praktisch altijd zo dat alle besluiten ruim van tevoren naar de pers waren gelekt. Iedereen wist wat eraan zat te komen, we wisten alleen de letterlijke tekst niet. Dus schreeuwde iedereen moord en brand als de gelekte informatie een keer niet overeenkwam met wat er tijdens de persconferentie werd gezegd. En het was natuurlijk olie op het vuur als daar ook nog eens bijkwam dat er op zo’n moment beloften werden gebroken (de avondklok, bijvoorbeeld).

‘Gelukkig’ pakt het kabinet dat tegenwoordig dus helemaal anders aan. De intenties worden nu eerst openbaar gemaakt, maar de definitieve besluiten worden pas de dag voor de persconferentie gemaakt. Dat meldt de NOS. Zo hebben Rutte en De Jonge altijd een excuus om af te wijken van wat “ingewijden” aan de pers hebben verteld én maakt het de persconferenties ook weer spannend. Alleen maakt het voor de eventueel gewekte valse hoop helemaal niets uit.

Afijn, het kabinet richt zich nu volledig op de daling in het aantal ziekenhuisopnames. Als deze daling doorzet dan komen er (waarschijnlijk) versoepelingen, maar als zich een onverhoopte piek voordoet dan wordt het weer uitstellen.

Dat leidt op zich al tot een frappant beleid, want het kabinet heeft om die reden de grootste moeite om te beslissen over of de terrassen straks van 07.00 tot 20.00 uur open mogen. Maar lijkt met het grootste gemak al wel te hebben besloten dat het negatieve reisadvies voor de hele wereld niet wordt verlengd.

En ja, het ís nog onzeker en we wachten allemaal in spanning af, maar het lijkt er sterk op dat er wederom met twee maten wordt gemeten. Horeca-ondernemers hebben het nog steeds moeilijk, maar die lijken niet zo zielig in vergelijking tot Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen.

Wie nog een touw kan vastknopen aan het volledig geïmproviseerde coronabeleid van het kabinet, mag het zeggen.