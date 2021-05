Hardvochtig ministerie kielhaalt schooldirecteur, omdat hij coronabeleid openlijk betwijfelt: ‘Waarom risico nemen?’

Rector Jan Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege in Haarlem heeft zich de woede van het ministerie van Onderwijs op de hals gehaald. Minister Slob wil vandaag de scholen volledig open en zonder anderhalvemeterregel, maar de rector ziet dat niet zitten. Hij wil, twee weken voor de zomervakantie, geen onnodige risico’s nemen.

Minister Slob eist dat alle scholen die dat kunnen vanaf vandaag weer helemaal opengaan. Hij vindt het namelijk belangrijk dat alle leerlingen weer fysiek onderwijs krijgen en elkaar weer meer gaan zien.

Voor rector Jan Mattijs Heinemeijer van het Haarlemse Mendelcollege is dat geen wijs besluit, meldt De Telegraaf. In de afgelopen twaalf weken heeft hij het voor elkaar gekregen dat alle leerlingen elke dag naar school komen, terwijl hij met halve klassen opereert. Het loopt in de huidige vorm dus eigenlijk best wel prima. Daarbij merkt hij op dat de pandemie nog altijd hoogtij viert onder de jeugd: “De besmettingscijfers onder jongeren zijn juist nog hoog. En veel ouders van die leerlingen zijn nog niet gevaccineerd. Waarom zo kort voor de eindstreep nog zoveel risico nemen? Ik heb ook een verantwoordelijkheid als werkgever voor tweehonderd personeelsleden,” aldus de directeur. De boel nu volledig opengooien, terwijl de anderhalve meter afstand niet meer hoeft te worden nageleefd, is wat hem betreft dus een enorm risico voor iedereen.

Het ministerie zit met de handen in het haar, want deze rector is niet de enige die op het ministerie moest verschijnen. Er zijn meer rectors die dit overheidsbeleid niet kunnen verkroppen en zelfs onderwijsvakbonden geven flink tegengas.

Minister Slob en zijn ministerie lijken iets te snel een positief signaal naar de buitenwereld hebben willen brengen door de scholen op dit moment weer te heropenen. Het besluit lijkt in ieder geval niet in samenspraak met de onderwijssector tot stand te zijn gekomen, wat betekent dat dit een puur politiek en bureaucratisch besluit is geweest: vanuit de ivoren toren met één pennenstreep even wat erdoor drukken. De rector lijkt in ieder geval meer van de risico’s te snappen dan minister Slob.

Maar hé, dat kennen we: kabinetsleden hebben gedurende de hele pandemie er blijk van gegeven weinig te snappen van effectieve virusbestrijding. De Jonge, Rutte, Grapperhaus… maar zeker ook Slob heeft het qua coronabeleid niet al te best gedaan.