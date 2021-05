Het partijkartel in actie: oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff wordt commissaris bij PSV

Als je eenmaal een mooie baan hebt gehad als Tweede Kamerlid voor een kartelpartij hoef je je de rest van je leven geen zorgen meer te maken over het verkrijgen van mooie baantjes. Dat heeft voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff nu ook ondervonden. Hij is namelijk gepresenteerd als nieuwe commissaris bij PSV. Tot deze functie had hij nog nooit een serieuze baan gehad in de sportsector.

“Ik ben vereerd om me als commissaris voor m’n club te mogen inzetten,” aldus de kersverse PSV-bestuurder Klaas Dijkhoff. “Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m’n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer. Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden.”

Dijkhoff is veertig jaar oud. En tot dit jaar was hij een echte beroepspoliticus. Hij was fractieleider van de VVD, en daarvoor minister van Defensie en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In 2010 begon hij als 29-jarige als lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD in Breda. In dat jaar werd hij ook meteen gekozen in de Tweede Kamer.

Oké, zou je denken, misschien dat hij dan voor die tijd een topfunctie had in het bedrijfsleven of in de sportwereld. Nee. Natuurlijk niet. “Dijkhoff doorliep het gymnasium op het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven,” legt Wikipedia handig uit. “Daarna studeerde hij rechten aan de Universiteit van Tilburg. Na deze studie afgerond te hebben in Internationaal en Europeesrechtelijke richting deed hij een onderzoeksmaster Grondslagen van het recht. Hiervoor slaagde hij cum laude. Daarop volgde een promotietraject waar Dijkhoff onderzoek deed naar het oorlogsrecht. Hij promoveerde op zijn proefschrift ‘War, law and technology’, dat hij verdedigde op 20 december 2010.”

Tijdens zijn promotieproject was hij docent rechten aan de Universiteit van Tilburg van 2005 tot 2009, en aan de Hogeschool Inholland van 2009 tot 2010.

De president-commissaris van PSV, Robert van der Wallen, is maar wat blij met Dijkhoff. “Klaas behoeft eigenlijk geen introductie,” zegt hij, “maar zijn hart voor PSV, zijn ervaringen in de complexe politieke wereld en vooral zijn kracht om altijd dicht bij zichzelf te blijven, passen perfect bij de kernwaarden van PSV.”

Natuurlijk gaat het om die “ervaringen in de […] politieke wereld.” PSV is een grote voetbalclub en dus een groot bedrijf. En dat betekent dat ze heel graag heel goede contacten met de politiek hebben. Dat brengt immers significante voordelen met zich mee, zeker als je bepaalde plannen wilt realiseren of juist wilt tegenhouden.

Hoe dan ook, natuurlijk bewijst deze aanstelling eerst en vooral het gelijk van critici van de huidige gang van zaken in Nederland. Het partijkartel bestaat en zorgt altijd goed voor zijn eigen leden. Een man als Dijkhoff verlaat de politiek officieel, maar weet dat hij dan gewoon een mooie topfunctie elders toegeschoven krijgt zodat hij zich belangrijk kan blijven voelen en ook nog eens een grote som geld kan verdienen.

Het grote bedrijfsleven – ik reken voetbalclubs daar ook toe – en de politiek zijn zo met elkaar vergroeid geraakt dat ze eigenlijk nog maar nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Klaas Dijkhoff is daardoor niet veel meer dan de zoveelste politieke benoeming met een imposante functie elders.