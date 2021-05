Hugo de Jonge is “bereid en beschikbaar” om plaats te nemen in nieuw kabinet

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) heeft tegen WNL-presentator Rick Nieman verteld “bereid en beschikbaar” te zijn om opnieuw minister te worden. Als men een beroep doet op je dan “moet je beschikbaar zijn”, aldus de demissionair minister.





CDA’er Hugo de Jonge was te gast bij het programma WNL op Zondag om te praten over de huidige stand van zaken wat betreft de vaccinatiecampagne. Tegen het einde van het gesprek vroeg presentator Rick Nieman of de demissionair minister opnieuw bestuurder zou willen zijn in een kabinet. Waarop De Jonge lieten weten beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuurdersfunctie:

“Ja natuurlijk, als er een beroep op je wordt gedaan, moet je beschikbaar zijn.”

Wel gaf De Jonge nadrukkelijk aan dat het pas ná de formatie aan de orde komt of hij eventueel weer op het bordes staat bij de beëdiging van een nieuw kabinet.