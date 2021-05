Hypocriete klimaatextremisten boos op Jumbo wegens ontbossing, maar branden zélf hele oerbossen plat voor biomassa

Linkse activisten zijn boos. Heel boos. Op supermarkten. Want, zeggen zij, de Jumbo, Lidl, Aldi en al die andere supermarkten doen niet eens bijna genoeg om “duurzame voeding” te stimuleren. Zo blijft “vlees de norm in de schappen,” zijn winkels niet transparant genoeg over waar hun producten vandaan komen en, schokkend, hebben ze geen concrete aanpak tegen ontbossing.”

Onderzoeksstichting Questionmark heeft vandaag zijn Superlijst Groen 2021 gepubliceerd, een “onderzoeksrapport” met een “duurzaamheidsranglijst. En wat blijkt uit dat rapport? Nou, leggen bevriende kranten van de stichting uit, de acht grootste supermarktketens doen “te weinig om de vleesconsumptie te verminderen.” Want – je gelooft het niet! – “in 90 procent van onderzochte supermarktfolders staat nog rood vlees, het dierlijke product met de grootste ecologische voetafdruk.”

Dat is allemaal al erg genoeg in de ogen van deze duurzaamheidsfanaten, maar het wordt nóg erger. Want de supermarkten hebben zelfs tijdens de Week Zonder Vlees “gestunt met vleesprijzen.” Verschrikkelijk, zeg.

Hilarisch.

Oh, en wacht. Want nu komt de druppel die de spreekwoordelijke emmer écht doet overlopen. “Ook het tegengaan van ontbossing en stimuleren van natuurinclusieve landbouw staat volgens Questionmark niet erg hoog op de supermarktagenda’s.” Het is toch niet te bevatten. En dit terwijl de supermarkten hoegenaamd “een belangrijke rol hebben in het Klimaatakkoord.” Walgelijk!

Zijn er dan helemaal geen ‘goede’ supermarkten? Nou, er is één die het wel heel aardig doet. Albert Heijn staat hoog op de ranglijst. Maar Aldi, Plus en Lidl zijn op zijn best middenmoters. En dan komt de vreselijke, walgelijke, ongelooflijk slechte (aldus de groenen) Jumbo. Helemaal onderaan de lijst. Meteen boycotten en voor de leeuwen gooien.

Ja, of we doen gewoon even normaal met z’n allen. En kijken waardoor de ontbossing nu écht komt: biomassacentrales waarin hele bossen verdwijnen, en dat noemen we dan duurzaam.

De enige goede reactie op al dit groene anti-supermarktdeugen komt dus van GeenStijl-scribent Pritt. “GroenLinks en D66 duwen hele oerbossen de biomassacentrale in,” schrijft hij op Twitter ironisch, “maar ontbossing is de schuld van de Jumbo.” Bull’s eye!