‘Iedereen weet het toch? Hamas is een terreurorganisatie en Israël beschermt haar burgerbevolking’

Iedereen weet het toch? Dat denkt Awi Cohen over het nieuwe conflict tussen Israël en Hamas. Er zijn feiten over de huidige geweldsexplosie rond de Gazastrook die eigenlijk iedereen wel weet, vermoedt hij. Hieronder zet Awi die nog eens op een rijtje.

Hamas

Hamas wordt internationaal en ook door Nederland aangemerkt als terreurorganisatie. Het netwerk voert een moslimfundamentalistisch schrikbewind onder de eigen bevolking in de Gazastrook. Hamas is door en door antisemitisch is, zoals blijkt uit hun Handvest, televisie-uitzendingen, moskeepreken en ga zo maar door.

Op basis van de islam moet volgens dat Handvest van Hamas Israël vernietigd en de Joden eindeloos bestreden worden. Elke vreedzame oplossing wordt daarom door Hamas afgewezen.

Israël

Israël zal als hoognodige afschrikking altijd terugschieten als terroristen weer de Israëlische burgerbevolking onder vuur nemen met raketten. Dit is iedereen bekend, zeker ook Hamas.

Het opzettelijk beschieten van de Israëlische burgerbevolking is trouwens een oorlogsmisdaad van Hamas.

Burgerslachtoffers

Israël heeft weinig burgerslachtoffers, omdat de Israëlische overheid grootscheeps geïnvesteerd heeft in schuilkelders en antiraketsystemen om haar burgerbevolking te beschermen.

Hamas daarentegen heeft hun geld (‘ontwikkelingshulp’) juist geïnvesteerd in agressie; in raketten en gevechtstunnels.

Hamas doet helemaal niets om Palestijnse burgers te beschermen. Integendeel, Hamas noemt de Palestijnse doden “de genade van Allah.” Dit omdat die zijn omgekomen in de strijd tegen de Joden. Volgens Hamas zijn daarom al hun zonden vergeven en komen zij rechtstreeks in het islamitisch paradijs, net als zeventig door hen aan te wijzen familieleden. Die familie zou daar blij mee moeten zijn. Als er dan ook nog mensen zijn die Israël de schuld van hun dood geven, is Hamas helemaal tevreden.

Daarom schiet Hamas met opzet hun raketten af vanaf lanceerinstallaties tussen woongebouwen en naast scholen en moskeeën, zoals uit televisiebeelden blijkt. Dit in plaats van het open terrein van Gaza. Op die manier gebruikt Hamas de eigen Palestijnse burgers als menselijk schild: nog een oorlogsmisdaad van Hamas.

Het militaire hoofdkwartier van Hamas is om die reden gevestigd in de kelder van het grootste ziekenhuis van Gaza-stad.

Dus waarom?

Waarom zijn er dan toch nog mensen die aan Israël en niet aan Hamas de schuld van de gevallen slachtoffers geven?

Awi Cohen is bestuurslid van Likoed Nederland.