Ineens geen complottheorie meer: ‘Medewerkers laboratorium Wuhan hadden al coronaklachten in november 2019’

Critici van het communistisch-fascistische regime in China stellen al bijna vanaf het begin van de corona-uitbraak eind 2019 dat het virus best weleens afkomstig kon zijn uit het streng bewaakte laboratorium in Wuhan, het Wuhan Institute of Virology. Volgens de mainstream media was dat onzin. Niet mogelijk. Een samenzweringstheorie! Maar die interpretatie is opeens heel snel aan verandering onderhevig.

Amerikaanse media stellen nu dat het coronavirus best wel eens de wereld kan zijn ingeholpen door waarbij ze zich baseren op informatie van inlichtingendiensten, al geruime tijd voor de algemene uitbraak van het virus zouden minstens drie lab-medewerkers zo ziek zijn geweest dat ze behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Dit gebeurde in november 2019, aldus de Wall Street Journal. De officiële uitbraak van het virus begon echter pas op 8 december van dat jaar. En volgens de Chinese autoriteiten werd de uitbraak veroorzaakt door een zogenaamde wet market, waar allerlei exotische dieren verkocht en geslacht worden, in Wuhan.

Huidige en voormalige medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst, met kennis van het dossier over deze materie, hebben een ietwat verschillende visie op de informatie in het rapport. Zo laat één zo’n persoon weten dat de informatie gedeeld werd door “een internationale partner” en dat het weliswaar “significant” is, maar dat het ook verder onderzocht moet worden alvorens er conclusies aan verbonden kunnen worden.

Een ander inlichtingenofficier is positiever over de informatie. “De informatie die we van verschillende bronnen hebben gekregen was van uitstekende kwaliteit. Het was heel precies. Het enige wat het niet stelde is hoe ze precies ziek werden,” aldus de inlichtingenmedewerker, die daarbij refereert aan de zieke medewerkers van het lab. Met andere woorden: of ze daadwerkelijk ziek werden door iets in het lab, of dat ze juist ziek werden door iets er buiten. De timing is echter opvallend.

De Wereldgezondheidsorganisatie kwam in februari met een onderzoek. Daarin werd geconcludeerd dat de kans dat het virus uit het laboratorium afkomstig was “extreem onwaarschijnlijk” is. Ook China zelf spreekt de Amerikaanse inlichtingen tegen. “De Verenigde Staten blijven het lab-lek verhaal hypen,” zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het regime. “Maakt het zich echt zorgen over de bron [van de uitbraak] of probeert het de aandacht slechts af te leiden?”

In de tussentijd stelt de woordvoerder van de Amerikaanse National Security Council dat de VS willen dat er diepgravend onderzoek gedaan wordt naar deze materie. “We hebben nog steeds serieuze vragen over de vroegste dagen van de Covid-19-pandemie,” zegt de woordvoerder. Maar de NSC wil niet nu al een oordeel uitspreken, voordat de Wereldgezondheidsorganisatie met een nieuw – groter – rapport komt.

Interessant genoeg wordt onze eigen Marion Koopmans geciteerd in Amerikaanse kranten als zijnde één van de virologen die aan de kant van de Chinezen staat. In maart vertelde ze nog aan NBC News dat, ja, er inderdaad een paar Wuhan lab-medewerkers ziek waren geworden in de herfst van 2019, maar dat kwam wat haar betreft door de griep. “Er waren af en toe ziektes, maar dat is normaal,” aldus Koopmans twee maanden terug. “Er was niets dat echt opviel. Misschien één of twee [gevallen]. Het is zeker geen groot ding.”

David Asher, een voormalige Amerikaanse overheidsmedewerker die een taskforce leidde die onderzoek deed naar de oorsprong van het virus, zei daarentegen in maart al dat hij er hevig aan twijfelde dat de drie medewerkers last hadden van de griep. “Ik betwijfel ten zeerste dat drie mensen in uiterst beschermde omstandigheden in een niveau drie laboratorium waar gewerkt wordt aan coronavirussen, alle drie zo ziek zouden worden van de griep dat ze in dezelfde week alle drie behandeld moeten worden in het ziekenhuis, en dat het allemaal niets te maken had met het coronavirus,” aldus Asher zoals geciteerd in The Wall Street Journal.

Yuan Zhiming, directeur van het Wuhan National Biosafety Laboratory van het instituut, is het daarentegen helemaal eens met Koopmans. “Het zogenaamde Amerikaanse inlichtingenrapport over ziek personeel van het Wuhan Institute of Virology is een regelrechte leugen die uit het niets kwam,” aldus deze medewerker van het lab en China-prominent. “De beweringen zijn ongegrond. Het lab is niet op de hoogte geweest van deze situatie, en ik weet niet eens waar dergelijke informatie vandaan komt.”

In de tussentijd konden wij gisteren al berichten dat dr. Anthony Fauci – de belangrijkste “medische adviseur” van president Joe Biden en een beetje de Amerikaanse versie van onze eigen Jaap van Dissel – een draai van 180 graden heeft gemaakt op dit onderwerp. Want waar hij eerst nog stellig beweerde dat het virus écht niet afkomstig was of zelfs maar kon zijn uit het laboratorium, sluit hij dat nu niet meer uit. “Nee, ik weet niet zeker dat het coronavirus zich natuurlijk ontwikkelde,” antwoordde hij namelijk toen een journalist hem vroeg of hij dat nog steeds denkt.

Komt corona dus uit een laboratorium? Het heeft er inmiddels flink de schijn van. Het enige wat nog ontbreekt, is keihard direct bewijs.