‘Joe Biden na zijn eerste honderd dagen: een lichtgewicht, een ramp voor de VS en een phoney’

Onze media zijn te hoop gelopen in hun loftuitingen over ‘de eerste honderd dagen Joe Biden.’ Hij zou het veel beter gedaan hebben dan gedacht. Hij wordt zelfs vergeleken met president Franklin Delano Roosevelt, de eertijds grote hervormer in de VS. Wat een belachelijke vergelijking: Biden heeft de grote broek aangetrokken en geeft 1,9 triljoen dollar uit onder meer aan infrastructuur en medische sector. De geldkraan openzetten is niet moeilijk. De gevolgen daarvan komen voor rekening van latere generaties.

Onze politiek-correcte media zetten het zoeklicht op bijzaken. De echte lakmoesproef is hoe hij zijn belofte waarmaakt om de VS in moreel opzicht te verenigen. Die opdracht heeft hij al aardig verzaakt. ‘America is back,’ zei Biden. Het is niet waar. Het land is verdeelder dan ooit. Voor het Congres zei hij “root out systemic racism” en “now is our opportunity to make some real progress.” Is de Amerikaanse politie systematisch racistisch? Cijfers tonen dat blank en zwart onder evenredig onder politiegeweld te lijden hebben, zoals zwarte universitaire docent dr. John McWhorter aantoont. Natuurlijk is er racisme in de VS. Maar dat is overal. Dat zit in ieders hoofd, elke kleur, zoals blijkt uit fMRI’s. Men kan wel tegen racisme zijn, maar je kunt het niet uit het hoofd wissen. Concentreer je dus vooral op discriminatie.

George Floyd werd vermoord en de Amerikaanse politie is inderdaad gewelddadig, maar Derek Chauvin kreeg geen eerlijk proces. De juryleden werden geïntimideerd. Joe Biden gooide kerosine op het vuur door te zeggen dat hij bidt voor een veroordeling. Het zwarte Congreslid Maxime Waters riep op tot onlusten als vrijspraak zou volgen.

En volgens Biden is dit nog maar het begin. Trump zou een volksmenner zijn, maar Biden is ‘low key’ zeker zo erg. Biden is in cultureel opzicht een ramp voor de VS en dus ook voor ons. Biden is een lichtgewicht. Hij waait met de Democratische wind mee, zoals zijn optreden voorheen in het Congres toont. Obama steunde niet voor niets zijn vice-president amper, wetende dat Biden een ‘phoney’ is. De moedwillige segregatie van wit en zwart in de VS stemt somber. Nog even en we kunnen spreken van de Ununited States of America. “Defund the police” is niet de oplossing, in tegendeel. Door terughoudendheid van de politie schieten de misdaadcijfers en moorden nu omhoog in de VS. Hierover geen woord in de Nederlandse media.

Wat geldt voor ons? De overheid mag niet etnisch profileren, maar het lijkt mij wel handig als de politie op basis van kansen mensen aanhoudt. Onze politiek-correcte media zouden beter moeten weten, want thuis zijn ze woest op de jochies die de zaak ernstig vergallen. Maar ze moeten zich inhouden, want Vrouwe Justitia is blind. De agenten idem dito in het kwadraat. Ze worden uitgedaagd in de ‘zwarte’ wijken, raken gefrustreerd van draaideurcriminelen die ze in het gezicht uitlachen en moeten zich van het linkse college in Amsterdam vooral richten op non-issues als verkeerd parkeren. Overtredingen aanpakken in Oost, West en de Bijlmer laten ze zitten, omdat ze geen zin hebben voor racist te worden uitgemaakt.

Net als in het nieuwe Amerika van Joe Biden.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.