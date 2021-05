Kijk! Van Meijeren (FVD) kielhaalt schijndemocratie van antidemocraat Ollongren (D66): “Volstrekt ongeloofwaardig!”

Dinsdag mocht FVD-Kamerlid en jurist Gideon van Meijeren zijn maidenspeech houden in de Tweede Kamer. Hij ging los op de manier waarop de bestuurlijke linkse elite ons land al jaren runt, én op het initiatief van minister Ollongren ‘de democratie gaat versterken.’ Een plan dat eigenlijk bar weinig doet, wat natuurlijk het idee is, want het gaat D66 er alleen maar even om een pr-punt te scoren, niet om daadwerkelijk iets te veranderen. “Een doekje voor het bloeden” is het, zei Van Meijeren, meer niet.

Als kind, zei Van Meijeren, dat hij dat Nederland een mooie democratie was. Maar tijdens zijn rechtenstudie in Nijmegen kwam hij erachter “dat dit allemaal pure schijn is.” Hij ging namelijk nadenken over de vraag “wat is democratie?” En of de volkswil eigenlijk wel bepalend is voor wat er gebeurt in ons land. Aangezien ook Van Meijeren ogen heeft om te zien en oren om te horen kon hij alleen maar constateren dat het democratische gehalte hier minimaal is.

En trouwens, zei Van Meijeren, zelfs als er wel een keer een beetje geluisterd wordt dan is dat “een wassen neus.” Wat we hebben sowieso niets meer te zeggen over wat er in ons land gebeurt. Want “vandaag de dag worden onze hoogste wetten gemaakt door EU-commissarissen uit landen als Bulgarije en Roemenië.” En die kunnen we niet wegsturen, wat hun macht nagenoeg onbeperkt markt. Wat te zeggen over het Europees Parlement? Daarvoor mogen we stemmen, toch? Ja, zei Van Meijeren, “maar dat is zo mogelijk nóg meer een schijnparlement” dan die fopclub in de Tweede Kamer.

En toen kwam de FVD’er uit bij het wetsvoorstel van minister Ollongren. Nou, zei Van Meijeren, toen hij het wetsvoorstel in handen kreeg was hij al behoorlijk sceptisch. Want het kwam uit de koker van een notoire antidemocraat. “We hebben het hier immers wel over de minister die er meermaals blijk van heeft gegeven niet zo heel veel met democratie te hebben. Het eerste dat ze deed na haar installatie was het raadgevend referendum afschaffen, zo ongeveer het laatste beetje échte democratie dat wij in dit land nog kenden.”

Hard, maar Van Meijeren was nog niet klaar. “Toen begon ze haar oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting door voorbereidingen te treffen om onwelgevallige meningen uit het publieke debat te verbannen,” ging hij zijn opsomming verder. “En toen minister-president Rutte en minister De Jonge volstrekt buitenproportionele grondrechtenbeperkingen doorvoerden onder het mom van corona, en ook keer op keer verlengden, was minister Ollongren – die verantwoordelijk is voor de bescherming van onze grondrechten – in geen velden of wegen te bekennen. En toen vreedzame demonstranten tegen dat beleid als zeehondjes werden neergeknuppeld en in elkaar geslagen door de ordetroepen van minister Grapperhaus, bleef de minister muisstil.”

Die minister, die dit op haar kerfstok heeft, komt nu dan met een voorstel om “de democratie te versterken”? “Volstrekt ongeloofwaardig,” concludeert Van Meijeren logischerwijze.

Maar goed, natuurlijk moest er toch gekeken worden naar het voorstel. En wat bleek? De scepsis was terecht. “Het is een marginale verbetering van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar die wet als zodanig is al anti-democratisch” omdat die ervoor zorgt dat gemeenten zomaar even een nieuwe bestuurslaag kunnen creëren; een bestuurslaag die niet democratisch gecontroleerd wordt, wat juist wél geldt voor de drie oude bestaande bestuurslagen, namelijk gemeentes, provincies en het Rijk.

Zelfs de Raad van State vindt het veel ondemocratisch hoe dat is gegaan, en dus komt de regering nu met “verbeteringen.” Helaas zijn die verbeteringen “marginaal”; dat zegt niet alleen Van Meijeren, maar ook het illustere adviesorgaan vindt dat! “Een zienswijzeproducedure hier, een participatieproces daar. Een ‘actieve informatieplicht’.” Het is allemaal bijzonder weinig indrukwekkend.

“Het is eigenlijk wat we heel vaak zien als er wordt voorgesteld onze democratie te versterken,” zei Van Meijeren. “Mensen mogen wel meepraten maar niet meebeslissen.” Het is dan ook niet meer dan “een doekje voor het bloeden.” FVD stemt uiteindelijk “met tegenzin” wél voor het voorstel, omdat iets beter is dan niets, maar het is allemaal van een bedroevende democratische armoede. “Een doekje voor het bloeden is beter dan niets tegen het bloed… Maar met het versterken van onze democratie heeft dit voorstel echt weinig tot niets te maken,” aldus de FVD’er.

Niet zo gek, natuurlijk. Democratie is voor onze bestuurlijke elite een leuk klinkend concept, maar in de praktijk willen ze er zo weinig mogelijk mee van doen hebben.

Van Meijerens speech werd na afloop met luid geklap ontvangen van onder meer Martin Bosma, Kamerlid voor de PVV. Want ook hij weet en zegt al jaren: minister Ollongren is een vijand van de democratie. Dit soort toneelspelletjes met schijnwetsvoorstellen doen daar niets aan af.