Linkse historicus Han van der Horst schoffeert Pim Fortuyn op diens moorddag: “Een charlatan!”

Vandaag is het 6 mei. En iedere Nederlander weet wat dat betekent. Negentien jaar geleden werd op deze dag Pim Fortuyn vermoord. De politicus/hoogleraar/columnist had de moed gehad heilige linkse huisjes omver te kegelen en was bezig met een geweldloze revolutie in de politiek. Dat werd hem door het establishment én radicaal-links niet in dank afgenomen. Hij werd bedreigd, uitgescholden, voor nazi uitgemaakt – en nóg erger. Dit alles culmineerde vervolgens in de brute moord op de man die ons land na jaren van Paarse middelmatigheden van zichzelf wilde redden… maar daar de kans nooit voor kreeg.

Daarom herdenken wij vandaag Pim Fortuyn én alles waar hij voor stond. Er wordt vaak gezegd dat de Nederlandse democratie op 6 mei 2002 haar onschuld verloor. Zijn partij deed het weliswaar nog goed bij de verkiezingen, maar stortte in de loop van de jaren in elkaar, wat vooral kwam doordat er simpelweg niemand was van de statuur van Pim Fortuyn – en zeker niemand met zijn grootse visie.

Natuurlijk, Fortuyn was rechts, en dus wordt hij ook vooral door rechtse mensen herdacht, vandaag. Maar er zijn ook veel línkse mensen die de tijd nemen om even stil te staan bij zijn gewelddadige dood, juist omdat het zo’n enorme kentering was in onze samenleving.

Ongelooflijk genoeg zijn er helaas ook linkse intellectuelen, activisten en politici die zelfs nu, negentien jaar na dato, het nog steeds niet over hun hart kunnen verkrijgen om Fortuyn een compliment te geven – of in ieder geval met respect te behandelen.

Neem Han van der Horst – historicus en auteur van meerdere boeken waaronder The Low Sky: Understanding the Dutch, Onze Premiers en Zwarte Jaren. Deze “intellectueel” greep vandaag namelijk aan Fortuyn nog maar een keertje te beledigen. Want, laat Van der Horst weten op Twitter, eigenlijk was Fortuyn een keiharde “charlatan.”

In een vervolgtweet gaat hij nog even door. “Pim Fortuyn maakte kritiek op de multiculturele samenleving mogelijk. Kan dat feitenvrije gelul eindelijk eens ophouden? Frits Bolkestein deed sinds 1990 niet anders. Paul Scheffer baseerde een hele loopbaan op zijn ‘multiculturele drama’.”

Pim #Fortuyn maakte kritiek op de multiculturele samenleving mogelijk. Kan dat feitenvrije gelul eindelijk eens ophouden? Frits #Bolkestein deed sinds 1990 niet anders. Paul #Scheffer baseerde een hele loopbaan op zijn "multiculturele drama". — Han van der Horst (@Hanvanderhorst) May 6, 2021

Natuurlijk was Fortuyn niet de eerste die over de multiculturele problematiek sprak. Dat is waar. Maar hij was a) wel de eerste die ervoor zorgde dat dit op grootste manier gebeurde, in de hele samenleving ook toen dat hem keiharde kritiek opleverde, b) hij was de eerste politicus die echt van plan was daar iets aan te doen, en c) hij was ook de eerste politicus die bewees dat er een enorm electoraat was voor zo’n rechts (op immigratie in ieder geval) beleid.

De VVD van Bolkestein, die zo genoemd wordt door Van der Horst, had op dat moment acht jaar lang geregeerd met de PvdA en D66 en was dus ook akkoord gegaan met het immigratie- en integratiebeleid. Of eigenlijk: het gebrek aan het laatste. Dan kon Bolkestein af en toe wel roepen dat het allemaal niet verstandig was, maar daar was geen mens van onder de indruk; Den Haag nog het minst, wat natuurlijk de reden is dat ze wél gek werden toen Fortuyn opkwam. Dat was het echte werk, en daar kregen ze het doodsbenauwd door.

Dit zijn de feiten. Fortuyn was wel degelijk een historisch figuur én een wegbereider voor alle rechtse ‘populisten’ en conservatieven die na hem kwamen.