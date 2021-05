‘Linkse’ Peter R. de Vries schaamt zich niet voor ‘patserauto’: ‘Ik betaal 50% belasting en schenk aan goede doelen’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries schaamt zich er niet voor dat hij in een peperdure grote auto rijdt: een BMW 650i die zo’n slordige €150.000 kost.

Daar is niets vreemd aan, vindt de vaak uitgenodigde talkshowgast in een interview met het blad Veronica Superguide. Volgens De Vries mag hij ondanks zijn affiniteit met sociaaldemocratisch gedachtegoed best in een “dikke auto” rijden. De crime-specialist: “Niets menselijks is mij vreemd. De basis van links is de gedachte dat je vindt dat iedereen op de wereld eten en drinken moet hebben. Ik betaal vijftig procent belasting en schenk geregeld aan goede doelen. Ik lever dus echt mijn bijdrage wel.”

De man die diverse televisieprijzen won, vindt dat hij hard genoeg werkt voor dergelijke verworvenheden: “Ik werk op mijn 64ste nog steeds meer dan de gemiddelde Nederlander. Mag ik dan ook af en toe iets kopen wat ik leuk vind?” Ook eet De Vries bijna elke dag in een restaurant, vertelt hij. Voor zelf koken heeft hij “te weinig tijd en geduld.”