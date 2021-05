LOL! De NPO grijpt nu al in! De Bluffer van PowNed verhuist naar later tijdstip vanwege slechte kijkcijfers

Slecht nieuws voor Rutger Castricum van PowNed. De NPO heeft besloten zijn belachelijke show De Bluffer later uit te zenden. Dit omdat de kijkcijfers bepaald niet je van het waren.

Eerder deze week schreven wij al over de enorm slechte kijkcijfers van het PowNed-programma De Bluffer. Niet zo gek natuurlijk, want in plaats van dat het over iets interessants gaat, wat de NPO toch geacht wordt te doen, is het een spelshow. En dan ook nog eens een spelshow met een belachelijk format.

Nou, die kijkcijfers zijn bij de NPO ook hard binnen gekomen. Zo hard, dat nu besloten is om het programma voortaan om 23:50 uur uit te zenden in plaats van om 21:30 uur. Met andere woorden, het is verschoven van een heel mooi tijdstip naar een moment waarop bijna niemand nog wakker is. Jan de Nachtbewaker is nog wakker, maar de rest slaapt dan natuurlijk al enige tijd.

De Bluffer kan op dat tijdstip dus niet zoveel kwaad doen. De cijfers om 23:50 kunnen eigenlijk niet slechter – of mínder – worden. Je kunt een show wijden aan het volgen van een slang die in zijn eentje door een dorre woestijn glijdt… en nog steeds houd je dezelfde cijfers over als je op dat tijdstip wél iets leuks uitzendt.

Wat een enorme afgang voor Rutger Castricum én voor het zogenaamd vernieuwende PowNed, zeg. En die omroep heeft het al zo zwaar.