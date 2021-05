Man Femke Merel van Kooten (Splinter) onthult Russische inmenging in Nederlandse politiek: ‘Voelt niet goed’

De politieke partij Splinter, die afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ongeveer een halve zetel aan stemmen haalde, heeft een poging tot beïnvloeding vanuit het Kremlin moeten afslaan. Een Russische magnaat, Vadim Belikov, probeerde de partij te financieren met €250.000, maar Femke Merel van Kooten en haar man Frank van Kooten wezen de ‘gulle gift’ af, omdat het “niet goed voelde.” Daarover bericht EenVandaag vandaag.

Saillant aan de onthulling is het feit dat Splinter de beïnvloedingspoging wel meldde bij de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer, maar die vervolgens de melding niet verder onderzocht of doorgaf aan de AIVD. De bal komt nu pas aan het rollen, omdat journalisten van de AVROTROS zich in de kwestie vastbeten.

Van Kooten oordeelt daar hard over: “Merkwaardig, ik doe toch geen melding om vervolgens geen onderzoek te laten doen. Wij wilden juist weten waar we mee te maken hadden.”