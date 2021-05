Minister De Jonge staat initiatief prullenbakvaccins toe, maar noemt het wel ‘onhandig’

Het initiatief Prullenbakvaccins.nl, waardoor huisartsen restvaccins kunnen uitwisselen en ervoor zorgen dat ze niet in de prullenbak belanden, mag van minister Hugo de Jonge actief blijven. En hoewel hij dus geen juridische stappen zal ondernemen, noemt hij het initiatief wel ‘onhandig’. Dat meldt RTV Oost.

De minister gedraagt zich een beetje als een zuurpruim. Het initiatief gaat verspilling van coronavaccins tegen en is daar redelijk succesvol in. De kritiek die er vanuit de overheid (kabinet, GGD en RIVM) kwam, is dat het niet volgens de regels van het uitgestippelde beleid gaat.

Daar is nog steeds de heersende gedachte dat de restvaccins eigenlijk door het RIVM moeten worden herverdeeld, omdat de vaccins eigenlijk van die instantie zijn. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat de vaccins onbruikbaar worden en alsnog in de prullenbak belanden, maar ja: regels zijn regels. De Jonge dreigde zelfs juridische stappen te ondernemen, maar de Tweede Kamer vond juist dat hij dit soort initiatieven moest omarmen.

Inmiddels hebben meer dan 100 huisartsenpraktijken zich aangesloten en zijn er al ruim 150 vaccins gezet. De Jonge en het RIVM zaten dus moeilijk te doen over een piepkleine hoeveelheid vaccins, puur en alleen omdat het niet exact volgens hun beleid ging. Echt, waar hébben we het over…

En dus ondanks het feit dat de vaccins nu gewoon in een arm belanden, moet De Jonge het initiatief toch nog even ‘onhandig’ noemen. Terwijl hij tegelijkertijd wél weer zegt: “Als je kunt zorgen dat prikken in een bovenarm gaan in plaats van in de prullenbak terechtkomen: altijd doen.” Wat een kinderachtig ventje is het toch ook.