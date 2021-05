Mondkapjesslijter Sywert van Lienden onder vuur: ‘Hij sloot geheime coronadeals!’

CDA-partijprogrammaschrijver Sywert van Lienden is heel actief in de coronasector. Zo zou hij geheel belangeloos enorme ladingen mondkapjes naar Nederland hebben verscheept omdat de regering dat niet voor elkaar kreeg. Maar nu blijkt dat dit “belangeloze” handelen heel wat minder belangeloos was dan Sywert verkondigde. Via “geheime deals” is hij er alsnog flink op vooruit gegaan. En dat geldt ook voor vrienden van hem.

Sywert roept al tijden dat hij het allemaal “belangeloos” doet. Hij verdient niets aan zijn mondkapjesslijterij – en andere coronaprojecten. Hij doet het omdat het noodzakelijk is. En nuttig. Dienend, enzo.

Maar volgens de Volkskrant klopt dat allemaal niet. “Geheim bleef dat hij via een eigen bedrijf toch verdiende aan de pandemie,” aldus de krant. En er was nog een geheim volgens de krant: “[D]at het RIVM zijn mondkapjes kwalificeerde als ‘een onacceptabel gezondheidsrisico’.”

“Uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten in het bezit van de Volkskrant wordt duidelijk,” beweert de krant, “dat Van Lienden en zijn compagnons […] meer zijn dan bezorgde burgers die in actie komen op een moment van nationale nood. De grote miljoenendeals blijken via hun eigen bv’s te lopen.”

Als je handel wilt doen, prima.

Als je daarvoor je netwerk inzet, prima.

Als je daarmee geld verdient, ook prima Maar.. Als je naar buiten toe zegt dat je het belangeloos doet. Gratis hulp krijgt. De expert uithangt, terwijl eigen belangen hebt. Dude, dan ben je fucking slecht — Alptekin (@AlptekinAkdogan) May 15, 2021

Publiekelijk heeft Van Lienden nooit toegegeven dat hij ook financiële belangen had bij de deals. Maar, zegt hij tegen de Volkskrant, “We zijn er open over geweest richting onze partners. Niet naar buiten, maar daar was ook geen reden toe.”

Blijkbaar was daar wel reden toe toen hij dacht dat hij zichzelf en zijn projecten kon verkopen als zijnde geheel sociaal. Zie deze tweet bijvoorbeeld, waar HP journalist Ton F. van Dijk hem op aanspreekt:

Sprakeloos. Dit schreeuwt om uitleg. Misschien dat de accountant nu een verklaring kan overleggen? @Sywert pic.twitter.com/2ritNiuN6i — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 15, 2021

Op 5 mei vorig jaar maakte Van Lienden bekend dat hij ontslag nam als ambtenaar. Zeg maar zijn persoonlijke bevrijdingsdag. Hartstikke leuk. Het was, schreef hij op Twitter, wel een risico met een gezin, een hypotheek, etc., maar dat was het hem wel waard. Vrijheid!

Als het verhaal over @Sywert klopt is het voor hem te hopen dat ie er genoeg aan verdiend heeft om de rest van z'n leven de hypotheek en Tesla te betalen, want z'n politieke carrière is dan voorbij. #CDA — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 15, 2021

Nou, zegt de Volkskrant daarover, experts geven aan dat deze stap heel wat minder risicovol is geweest dan Van Lienden ons wil doen geloven. Want de coronadeals die hij met de overheid heeft gemaakt zouden hem “schathemelrijk” hebben gemaakt.

‘De meeste tweets van Sywert van Lienden die worden aangehaald in dit stuk zijn door hem gewist.’ <— dat komt de geloofwaardigheid van zijn verdediging niet ten goede https://t.co/yq1iyJ9wdM — Kirsten Verdel (@locuta) May 15, 2021

Hoeveel hij verdiend heeft wil Van Lienden niet zeggen volgens de krant. “Zijn partner Camille van Gestel erkent “dat er iets is overgebleven.” Maar “uit zijn kennissenkring valt te horen dat hij ‘multimiljonair’ is geworden,” wat toch significant meer is dan “iets.”

Ontluisterend verhaal @volkskrant over geheime coronadeals van @Sywert van Lienden. Zakenpartner en hij zeiden baan op. Hij weigert nu te herhalen dat hij het "om niet" deed. En berg mondkapjes à 100 miljoen is niet eens gebruikt!https://t.co/x3hMpqToeG https://t.co/2IkwkBYVjm pic.twitter.com/KlhuHpFwf0 — Marcia Nieuwenhuis (@m_nieuwenhuis) May 15, 2021

Van Liendens reactie op het werk van de Volkskrant? “Ik vind het buitengewoon onplezierig en nasty. Mensen zijn de kritiek blijkbaar zat. Boontje komt om zijn loontje.” Want, zegt hij, hij wordt nu alleen maar aangevallen omdat hij zo vaak kritiek uit op het coronabeleid van het kabinet. Dit zou dan ook slechts een afrekening zijn.

En besef hè, ‘ze willen mijn kapot hebben vanwege mijn kritische houding over het coronabeleid’ is gewoon a lame excuse/complottheorie. Als jij gewoon had geopenbaard dat je commercieel bezig bent, i.p.v. je oude tweets te wissen, was dit geen nieuws geweest. — Alptekin (@AlptekinAkdogan) May 15, 2021

Maar, sluit de Volkskrant af, de 40 miljoen mondkapjes van Van Lienden zijn niet naar de zorg gegaan. Ze liggen nog op voorraad omdat er te veel is ingekocht. “De 100,8 miljoen euro is wel overgemaakt.”

