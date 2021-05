Musicalster Romy Monteiro cancelt zichzelf na zogenaamd racistische grap: ‘Mijn Aziatische afkomst erg zichtbaar’

Het is tegenwoordig blijkbaar zo erg gesteld met de cancelcultuur dat bekende Nederlanders zichzelf maar cancelen voor iemand anders dat georganiseerd kan doen. Zie Romy Monteiro. Deze vrouw maakte een onschuldige grap over Aziaten en haar eigen uiterlijk, maar zag zich gedwongen daar onmiddellijk excuses voor aan te bieden. Want blijkbaar waren er tere zieltjes “beledigd.”

Zaterdagmiddag zat Romy met haar vriend Jasper op het terras. Eindelijk. Het mocht weer. Na lange maanden van gedwongen huisslavernij. Heel blij maakte ze een foto die ze vervolgens op Instagram deelde. Maar omdat ze recht tegen de zon in keek waren haar ogen een beetje dichtgeknepen. Haar commentaar: “Mijn Aziatische afkomst was meer dan ooit zichtbaar. Maar nee, echt jongens, ik heb geen Aziatische roots. I wish. Ook al zie ik er daar uit als Shin Chan.”

Nou, nou, dat had ze niet mogen doen! Onmiddellijk kwamen er reacties binnen van mensen die vonden dat Monteiro heel “racistisch” was geweest, want zeggen dat de ogen van Aziaten er over het algemeen anders uitzien dan de ogen van Europeanen is hartstikke éng. Nazistisch misschien wel zelfs.

Een gestoorde actiegroep zette de aanval zelfs in op Monteiro. Die zag de bui al hangen en deed heel snel een stap terug. “Dit voelde voor mij als een grap. Een oprechte, onschuldige grap,” legde ze uit. “Ik heb dit niet door gehad, maar als ik het terug lees en mij überhaupt verdiep in Aziatisch-racisme, is mijn actie echt te betreuren en niet goed te praten.”

Het is te hopen voor Monteiro dat ze niet meteen ontslagen wordt bij Goede Tijden Slechte Tijden, maar ik vrees het ergste voor d’r. Want tegenwoordig je voor alles gecanceld. En de Woke-brigades hebben opeens besloten dat Aziaten een vervolgde minderheid zijn, dus iedereen die een grap maakt over hen is nu het haasje.

Triest, maar zo gaat het tegenwoordig. Zelfs maar erkennen dat er lichamelijke verschillen zijn tussen mensen is racistisch; of je dat nou op een positieve manier doet, met een goed bedoelde, onschuldige grap of niet is irrelevant.