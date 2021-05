Naïef CBS viert feest wegens afgenomen jeugdcriminaliteit is, terwijl ernstige geweldsdelicten alleen maar toenemen

De Monitor Jeugdcriminaliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie brengt ogenschijnlijk goed nieuws: “De jeugdcriminaliteit is in de periode 2015 tot 2021 afgenomen vergeleken met de vijftien jaren daarvoor.” Wel jammer dat ernstige geweldsdelicten door minderjarigen nog steeds toeneemt.



Het CBS gooit alle cijfers op één hoop waardoor het qua jeugdcriminaliteit steeds beter lijkt te gaan in Nederland. Dat meldt Nu.nl. Er klopt alleen geen ene zak van. Het CBS erkent zelf wel “opvallende uitzonderingen” – wapenincidenten, (pogingen tot) doodslag en andere ernstige geweldsmisdrijven – onder de misdadige jongeren, maar ze richten zich dus liever op het ‘goede’ nieuws dat er minder jeugdige tasjesdieven zijn opgepakt. Jottem!

Er wordt door het CBS nergens ook maar een greintje context aangebracht die deze algemene daling zou kunnen verklaren. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de politie de afgelopen jaren flink is uitgekleed en omkomt in het werk. Zij hebben de capaciteit niet om jongeren te arresteren voor lichte vergrijpen en aangiftes worden vaak genoeg niet opgenomen. De misdaad is dan wel gepleegd maar zie je in de cijfers niet terug. Wat je wél terugziet is het feit dat de politie meer nadruk is gaan leggen op zware misdaden.

Het CBS kan wel doen alsof ze alleen de cijfers presenteren, maar dit zijn niet de getallen waar iemand ook maar een bal om geeft. Hartstikke leuk dat er minder jongeren worden opgepakt voor kwajongensstreken en zakkenrollen, maar wie boeit dat nog als er steeds meer minderjarigen over zijn gegaan op geweld en (vuur-)wapens zijn gaan gebruiken? Dáár zou de nadruk op moeten liggen, maar het CBS ziet dat waarschijnlijk als een te negatief beeld, terwijl het dichter bij de waarheid zit dan hoe zij deze informatie hebben gepresenteerd.