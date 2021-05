VVD-Telegraaf typetje Nausicaa Marbe gaat lós op GroenLinks: ‘Hun gepreek en gedram hoort niet in de regering’

Het moge duidelijk zijn onderhand welke kant de formatie opgaat. Er komt een nieuw kabinet, geleid door Mark Rutte, en het gaat vrijwel zeker bestaan uit maar liefst vijf partijen. VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks. Maar wat blijkt! Bij de Telegraafbode zijn ze daar helemaal niet blij mee. Want GroenLinks is heel extreem, en ze hadden dit natuurlijk totaal niet zien aankomen! Zo ook columnist Nausicaa Marbe.

Voor de verkiezingen van 17 maart ging Nausicaa Marbe met enige regelmaat helemaal los op Thierry Baudet. Want ja, de leider van Forum voor Democratie vormde immers een serieus gevaar voor de hegemonie van de VVD, de partij die sinds jaar en dag een (stilzwijgende?) alliantie heeft met De Telegraaf. Dus moesten hij en zijn partij beschadigd worden. Zie bijvoorbeeld deze column die mevrouw in februari pende met de titel “Rechts kan Baudet missen als kiespijn.”

Maar nu dat de verkiezingen erop zitten is het zaak voor zowel De Telegraaf als Marbe om zich weer als echt rechts te presenteren, want anders lopen de abonneecijfers natuurlijk veel te snel terug. En dus gaat mevrouw nu los op een mogelijke regeringscoalitie met GroenLinks, een partij die volgens haar “niet in de regering” thuishoort.

“Het ziet ernaar uit dat Rutte zich door Kaag laat forceren om met GL te regeren. Met deze producenten van gebakken lucht, ideologische dwingelandij; met deze aanstichters van antagonisme, met hun potsierlijke toon van valse verlossing,” aldus Marbe. “Ook informateur Mariëtte Hamer, deze vrij zwevende luchtballon van de PvdA, lijkt deze alliantie te willen bekonkelen met haar aankondiging dat het regeerakkoord over duurzaamheid, inclusie en internationalisering zal gaan. Niets over de échte problemen.”

Maar stelt ze, Rutte moet onthouden dat “de kiezer links vrijwel [heeft] eggevaagd. Dan toch met links regeren is spugen op de democratie.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ah ja. Spugen op de democratie. De burger is tegen links. Etc. Ja. Klinkt allemaal hartstikke leuk. Alleen is het totaal niet geloofwaardig aangezien deze mevrouw én haar krant het in de aanloop naar de verkiezingen op agressieve wijze voorzien hadden op Baudet en FVD.