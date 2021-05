Online daten, iets voor alle leeftijden?

Het afgelopen jaar zijn we allemaal behoorlijk op onszelf aangewezen geweest. Zeker voor singles was het dan ook een zware periode. Er waren helaas ook bijna geen fysieke momenten om nieuwe potentiële partners tegen te komen. Juist hierom is het online daten het afgelopen jaar nog weer harder gegroeid. Waar online daten vroeger vooral iets voor jongeren was, zien we de laatste tijd steeds vaker mensen van andere leeftijdsgroepen online daten. In deze blog vertellen we je hoe dit komt en daarnaast hoe jij hier zelf je voordeel mee kunt doen!

Veiliger

Online daten is anno 2021 een stuk veiliger dan dat het vroeger was. Dit komt omdat er steeds strenger wordt gecontroleerd aan de voorkant van de online dating platforms. Een dating platform als vijftigplusdating.nl verifieert bijvoorbeeld haar gebruikers aan de voorkant. Hierdoor weet je dat je zo goed als altijd contact hebt met de persoon met wie je denkt dat je contact hebt. We kennen natuurlijk allemaal wel de horrorverhalen waarin men weken of soms maandenlang intiem contact met iemand heeft, die vervolgens anders blijkt te zijn. Dit risico is tegenwoordig gelukkig geminimaliseerd! Dit risico zal helaas nooit volledig verdwijnen uit het online daten, maar anno 2021 is de kans dat je hiermee in aanraking komt gelukkig wel enorm klein.

Alle leeftijden

Daten is toegankelijker geworden voor iedereen omdat er tegenwoordig veel verschillende platforms zijn. Er zijn niet alleen platforms voor specifieke leeftijdscategorieën maar ook voor bijvoorbeeld opleidingsniveaus of interesses. De specifieke platformen geven jou de mogelijkheid om met de mensen in contact te komen waar je geïnteresseerd in bent. Je zult hierdoor veel minder tijd verspillen aan gesprekken of afspraken met mensen die zo ver buiten je interesseveld liggen dat je ze op voorhand waarschijnlijk al zou afschrijven. Als je op zoek bent naar een plek voor 50 plus dating, zoek dan naar een platform dat hierin gespecificeerd is. De kans dat je hier iemand tegen komt die bij je past is dan ook vele malen groter dan bijvoorbeeld op Tinder. De gemiddelde leeftijd ligt daar enkele tientallen jaren lager en de kans op een passende match is daarmee automatisch kleiner.