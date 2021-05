Oud-bestuursleden teleurgesteld omdat CIDI-voorzitter Israël in de steek laat: ‘Spreek ook Israël aan op geweld’

Enkele oud-bestuursleden van het CIDI zijn niet te spreken over de huidige directeur van de stichting Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Nadat Israël afgelopen nacht op raketaanvallen kon rekenen vanuit de Gaza, is directeur Hanna Luden van mening dat men óók Israël op zijn gedrag moet aanspreken.

Het was de afgelopen dagen weer uiterst onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. Vannacht escaleerde de situatie verder: de militante beweging Hamas heeft afgelopen nacht zo’n 200 raketten afgevuurd. Volgens Israël zijn 90 procent van de raketten onderschept, en vanochtend werden de aanvallen van Hamas beantwoord met Israëlische luchtaanvallen, waarbij leden van de terreurgroep omgekomen zijn.

Enkele oud-bestuursleden van CIDI ergeren zich aan de huidige directeur Hanna Luden, die het opmerkelijk genoeg liever had over Irak dan Israël. Een oud-bestuurslid, wiens identiteit bij de redactie bekend is, laat weten de reactie van het CIDI een “zwaktebod” te vinden.

En daar bleef het niet bij. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee sprak zich uit over de houding van Israël in dit conflict, en is van mening dat Nederland Israël dient aan te spreken hierop. Dat GroenLinks een hekel heeft aan Israël is niet verrassend, maar dat Luden de mening deelt dat ook Israël moet worden aangesproken is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.

Een ander oud-bestuurslid, Hidde “Akiva” van Koningsveld snapt er ook hier helemaal niks van. Israël wordt bestookt met raketten door Hamas, en is bewust uit op burgerslachtoffers. Maar Israël moet zich verantwoorden voor vergeldingsacties op Hamas-militanten. Dat lijkt zo wel de omgekeerde wereld. “Met zulke vrienden…,” verzucht Van Koningsveld.

“Ook Israël moet worden aangesproken?” Terwijl de genocidale terreurgroep Hamas het zuiden van Israël onder vuur neemt met honderden raketten, doet @CIDI_nieuws-directeur @HannaLuden een “both sides.” Vanochtend tweette ze al over Irak in plaats van Israël. Met zulke vrienden… https://t.co/fZsBtZcm8R pic.twitter.com/VRACCPyRNB — Akiva van Koningsveld (@koningsveld) May 11, 2021

Luden verdedigt zich door een persbericht rond te sturen. Daarin roept het CIDI ineens op de “disproportionele druk” op Israël te beëindigen. “Nederland moet Israël steunen,” aldus de door Luden geleide pro-Israëlbeweging.