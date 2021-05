Oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman wil alleen in kabinet met andere linkse partij: ‘Regeringsdeelname is voor ons dus niet het doel’

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman was vandaag te gast bij WNL op Zondag, waar hij zijn mening deelde over de kabinetsformatie. Volgens de PvdA’er moet zijn partij zeker openstaan voor deelname, maar is het absoluut niet het doel. Voor zijn partij was de verkiezingsuitslag opnieuw een teleurstelling, het zetelaantal bleef gelijk, maar er werden wel minder stemmen behaald.

Bij WNL maakte Spekman duidelijk alleen in zee te willen gaan met de VVD als er een andere linkse partij bijkomt. Waar veel PvdA’ers hoopvol kijken naar een samenwerking met GroenLinks, ziet Spekman ook wel iets in een samenwerking met de SP.



Spekman benadrukte wel dat zijn partij enkele lessen moet trekken uit de afgelopen verkiezingen. Iets wat hij terecht aankaart. De PvdA is de afgelopen vier jaar niet vooruitgegaan, de partij is nog maar een schim van wat het ooit was:

“We moeten niet vergeten dat we in zetels gelijk zijn gebleven ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen vier jaar geleden, maar dat we wel net iets minder stemmen hebben gehaald. Regeringsdeelname is voor ons dus niet doel, maar je moet ook niet de opstelling hebben dat je nooit mee wil doen.”

Mocht Rutte onverwacht toch heil zien in een links georiënteerd kabinet, dan ziet Spekman wel iets in een samenwerking met de SP:

“Ik heb de SP altijd al hoog zitten, dus de SP zou ook een optie kunnen zijn. Een les van de vorige keer dat we meededen is dat we te diep ingingen op de uitvoering, maar te weinig bezig waren met onze idealen. Wat mij betreft nemen we dan juist meer tijd voor de formatie. Het hoeft niet zo snel.”

Wat Spekman echter vergeet is dat de SP echt fel anti-Rutte is. GroenLinks is vele malen opportunistischer en zal, als het ze wordt aangeboden, waarschijnlijk wel in zee willen met Rutte. De SP oogt een stuk standvastiger, en dus zal een combinatie van SP én PvdA samen met Rutte’s VVD zeer onwaarschijnlijk zijn.