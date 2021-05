Oud-VVD-Kamervoorzitter Frans Weisglas: Rutte moet niet opnieuw de premier worden

Alhoewel premier Rutte denkt met zijn interview bij Nieuwsuur een stap te hebben gezet naar een kabinet-Rutte IV, zijn er inmiddels ook prominente VVD’ers die zo’n ambitie niet op z’n plaats vinden.

Onder hen ook Frans Weisglas, die van 2002 tot 2006 de voorzitter van de Tweede Kamer was. Hij laat weten bij BNR Nieuwsradio dat de VVD-leider gewoon in de Tweede Kamer moet gaan zitten ‘om dualisme gestalte te geven.’

Weisglas: “Dualisme is heel simpel, de Kamer heeft een eigen positie, controleert de regering en is niet de schildknaap van het kabinet, dat moet nu waargemaakt worden. Ik denk dat het het allerbeste zijn zou zijn als de politieke leiders van alle coalitiepartijen, Kaag Hoekstra, Ploumen en Rutte, dat al die leiders niet in het kabinet gaan zitten, maar vanuit de Kamer ervoor zorgen dat dat dualisme gestalte gaat krijgen. Zo nieuw is dat niet. Buma en Pechtold hebben dat ook gedaan.”

Morgen in de Tweede Kamer krijgen parlementariërs de mogelijkheid om die stap van Rutte te verlangen, mochten ze het met hun voormalige Voorzitter eens zijn.