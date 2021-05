Peiling I&O: CDA ziet een derde van de zetels in rook opgaan en BBB verdubbelt

De nieuwe peiling van I&O Research zal voor sommige politieke partijen een flinke wake-up call zijn. Uit de peiling blijkt namelijk dat de kiezers massaal weglopen bij het CDA, en ook D66, dat enkele weken geleden nog flink aan het groeien, verliest zetels. Ondertussen lijkt niks meer de VVD en Rutte te kunnen schaden, de partij blijft veruit de grootste van Nederland.

De Tweede Kamerverkiezingen waren al desastreus voor het CDA, maar de partij blijft maar zetels inleveren. I&O peilt de partij op dit moment op 10 zetels, wat een derde minder is dan de Kameruitslag. De stijging van populariteit van de BBB-leider Caroline van der Plas ontgaat I&O niet, de partij stijgt van één zetel naar twee.

I&O stelt dat het CDA vanwege meerdere zaken massaal kiezers verliest. De toeslagenaffaire, de formatie, de stroom aan onthullingen en de behandeling van Pieter Omtzigt zijn de redenen waarom CDA-stemmers helemaal klaar zijn met de partij. Veel kiezers zijn het vertrouwen in de partij én Wopke Hoekstra kwijt. Volgens I&O lopen deze kiezers over naar de VVD, D66 en JA21. Maar wat ze bij die andere coalitiepartijen te zoeken hebben is een raadsel. Zowel VVD als D66 waren nauw betrokken bij het tegenwerken van Omtzigt én hebben de rechtsstaat flink wat schade berokkend door de toeslagenaffaire.

Ondertussen profiteren de kleine partijen en de middenmoters flink van het verlies bij D66 en CDA. Zowel op links als rechts weet men de zetels weg te snoepen van de twee coalitiepartijen.