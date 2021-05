Peiling Maurice de Hond: 40% is helemaal KLAAR met Rutte en 42% wil NIEUWE VERKIEZINGEN

Dat Mark Ruttes reputatie een harde klap heeft opgelopen door alle schandalen van de afgelopen maanden wisten we al, maar het is nu wel heel precair aan het worden voor de VVD’er. Want uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat een significant deel van de bevolking eist dat hij géén premier meer wordt. Kabinet Rutte IV zien deze kiezers dus niet zitten. Niet eens een beetje. Slechts 60% van de bevolking sluit zo’n mogelijkheid niet bij voorbaat al uit, wat natuurlijk niet betekent dat ze er blij van worden.

Deze cijfers zijn zo veelzeggend dat 42% van de kiezers zelfs wil dat er nieuwe verkiezingen komen. En snel een beetje. Dan is er ook nog eens 43% die denkt dat die nieuwe verkiezingen binnenkort inderdaad gehouden worden: dit jaar nog.

Voor een zittend premier die ook nog eens net de verkiezingen won zijn dit ronduit slechte cijfers. Want, let wel, toen De Hond kiezers vroeg naar hun mening over het aanblijven van Rutte als premier, van een nieuw kabinet, vroeg hij niet of ze daar blij van zouden worden. De vraag was slechts of ze dat zouden accepteren. Dus of ze dat al dan niet onacceptabel vonden.

Nou, uit die peiling blijkt dus dat maar liefst 40% van de kiezers dat hele idee alleen al volstrekt onacceptabel vindt.

Zoals De Hond concludeert op zijn eigen website, “los van de verschillende voorkeuren per combinatie zien we dat, behoudens bij de VVD, bij kiezers van mogelijke coalitiepartners, nogal wat bezwaar tegen Mark Rutte als premier.” Bij de ChristenUnie wil 47% hem niet als premier zien. Bij GroenLinks is dat 46%. Bij de PvdA is dat 45%. En bij het CDA is dat 32%. Zelfs de meer dan 1/3e van de achterban van JA21 – die toch vooral mee zijn gegaan met Joost Eerdmans omdat ze zo macht dachten te verwerven – vindt Rutte als premier onacceptabel.

De conclusie van De Hond is een duidelijke én een pijnlijke voor de man die al elf jaar lang premier is: het wordt heel lastig voor hem om een coalitie in elkaar te smeden. Zelfs als de andere politieke partijen in Den Haag dat wél willen kunnen hun achterbannen rebelleren.