Peiling Maurice de Hond: de onbegrijpelijke hegemonie van de VVD duurt voort

Het is werkelijk niet te bevatten. De VVD is verantwoordelijk voor een enorm aantal vreselijke controverses. De VVD-premier die we hebben liegt en bedreigt, en wordt nog betrapt ook. Maar het maakt de VVD-kiezer allemaal niets uit. Want, aldus Maurice de Hond, als er vandaag verkiezingen waren zou de partij ‘gewoon’ weer de grootste van het land worden. Veruit, zelfs.

Eigenlijk is het om misselijk van te worden. De hele Tweede Kamer heeft het gelieg en bedrieg van Mark Rutte afgekeurd, veroordeeld, en hem duidelijk gemaakt dat dit soort wangedrag écht niet kan. Hij had het naar eigen zeggen nooit over Pieter Omtzigt gehad in informatiegesprekken. Maar dat bleek een reusachtige leugen te zijn. Hij had het CDA-Kamerlid wél besproken, en zelfs manieren gesuggereerd om hem weg te werken zodat hij het ’t nieuwe kabinet niet lastig zou kunnen maken.

Schokkend, maar het werd nog erger. Hij loog ook over zaken die besproken waren tijdens de ministerraad. En – oh ja – over de hele toeslagenaffaire. Het kabinet wist niet dat het allemaal zo erg was, er was echt niet bewust geprobeerd het onder het tapijt te vegen (waarvoor de toeslagenouders dan de rekening mochten betalen). Echt niet!

Wel dus. Het was allemaal bewust, opzettelijk gedaan. Het kabinet, met Mark Rutte voorop, had lak aan het lijden dat op deze manier veroorzaakt werd. Macht moet zijn. Alles voor de macht.

Reden genoeg om Mark Rutte en zijn walgelijke VVD voor eens en voor altijd af te schrijven, zou je denken.

Nou nee. Niet wat VVD-kiezers betreft. Want die blijven ondanks alles ‘gewoon’ achter Mark Rutte en diens foppartij staan.

We moeten het maar eens hardop zeggen: VVD-kiezers is het ergste volk dat er rondloopt op deze aardbol. Deze mensen blijven op de VVD stemmen, ondanks alles, omdat zij niet persoonlijk geraakt worden door het gelieg en bedrieg van Rutte. Het zijn egoïsten pur sang. Zij zijn geen toeslagenouders, dus hebben ze lak aan het lijden van die mensen. Zij heten niet “Pieter Omtzigt,” en dus hebben ze er lak aan dat die nu al tijden overwerkt thuis zit: uitgeput door zijn continue strijd tegen Rutte en diens liegende kompanen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over die talloze Nederlanders die financieel geruïneerd worden door het coronawanbeleid van Rutte en co. Horecaondernemers die kapotgaan. Kermiseigenaren die hun levenswerk kapot hebben zien gaan. Het maakt de VVD-kiezers allemaal niets uit.

Het zijn werkelijk een vreselijk stel lieden. Dat zij zich ‘burgers’ mogen noemen is een grote schande. Lakkeien, dat zijn het. Egoïstische lakkeien van de macht, die alles prima vinden zolang zíj er financieel maar niet op achteruit gaan.