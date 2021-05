Politie jaagt op koelbloedige moordenaar die Almeerse kat vanuit het niets doodschiet

De Politie in Almere is op zoek naar een onbekende schutter die zonder aanleiding op vrijdag 7 mei een kat heeft doodgeschoten.

De politie roept via hun social media-kanalen de hulp in van internetgebruikers, omdat nog altijd geen dader opgepakt is voor de moord op de rode kat.

De Flevolandse wetsdienders schrijven: “Wij hebben videobeelden ontvangen die wij in kader van het onderzoek niet kunnen delen. Op de beelden is zichtbaar dat de kat vanuit het niets word beschoten. De kat raakt verlamd en overlijdt korte tijd daarna.”

Wie mogelijk camerabeelden bezit waarop te zien is hoe het huisdier van het leven beroofd wordt, wordt verzocht de beelden te delen met de politie.