Politie slaat tientallen Extinction Rebellion-actievoerders in de boeien na lamleggen tramverkeer Den Haag

Tientallen activisten van de klimaatbeweging Extinction Rebellion zijn vanmiddag opgepakt door de politie nadat zij het tramverkeer in de Hofstad ernstig gehinderd hadden. Dat meldt WNL. De groepering probeert aandacht te vragen voor klimaatverandering en ecocide door het verkeer in grote steden te ontregelen: eerder legden ze ook het verkeer in plaatsen als Amsterdam en Utrecht plat.

Vanmiddag was Den Haag aan de buurt, waar de activisten onaangekondigd waren neergestreken op de Boslaan en de Bosbrug, waardoor een deel van de trams niet konden rijden. Omstreeks 14.00u vond de politie de ontregelende protestactie wel welletjes, en werden tientallen Extinction Rebellion-demonstranten via arrestatiebusjes weggevoerd.