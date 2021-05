“Priktwijfelaars” blijken grote groep: ‘Van de 1,5 miljoen uitgenodigde mensen reageerden 830.000 niet’

Als we de media moeten geloven staan hele horden Nederlanders te springen om het coronavaccin. Maar wacht eens even! Opeens geeft RTL Nieuws toe dat van de 1,5 miljoen opgeroepen mensen de afgelopen weken, maar liefst 830.000 niets van zich lieten horen. Je hebt het dus over meer dan de helft van de mensen die denkt “mwah.” Geen wonder dat de mainstream media opeens artikelen publiceren over de vraag “Hoe overtuig je priktwijfelaars?”

Kijkend en luisterend naar de mainstream media en naar Den Haag kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat het aantal Nederlanders dat kritisch is over het coronavaccin een héél, héél, héél kleine minderheid is. Iedereen staat te springen om zich te laten inenten. 90%. 95%! Hele hordes.

Maar dat is wat gek. Want opeens bericht RTL Nieuws dat de GGD nu gemeld heeft dat “een groot aantal genodigden geen afspraak heeft gemaakt om hun coronavaccin te komen halen. Van de 1,5 miljoen mensen die de afgelopen weken werden opgeroepen, lieten 830.000 niks horen.” Daarom vraagt het nieuwsprogramma zich af: “Hoe krijg je priktwijfelaars over de streep.”

Jawel, Nederlanders zijn blijkbaar zo weinig gemotiveerd dat een nieuwsprogramma, dat toch tot taak heeft het nieuws te berichten en verder niets, hardop die vraag stelt en naarstig op zoek is naar een antwoord.

In veel landen zijn er nogal wat twijfelaars. Daar worden dan ook allerlei ludieke acties georganiseerd om mensen “over de streep te trekken.” In Ohio bijvoorbeeld kun je als gevaccineerde meedoen aan een speciale loterij. De winnaar krijgt 5 miljoen dollar. In Roemenië kun je je laten inenten in het kasteel van Graaf Dracula. Je krijgt er dan gratis en voor niets een rondleiding bij. En zo gaat de lijst van ‘leuke acties’ maar door.

En nu komt het. Volgens het RIVM (en RTL) zijn er in Nederland “ook priktwijfelaars- en weigeraars.” Het zou om 14,7 procent gaan, aldus onderzoek van datzelfde RIVM.

Dat zou best kunnen hoor, dat dit cijfer klopt. Hele horden mensen willen die prik best hebben, dat zie je online. Maar je ziet online ook dat er juist héél twijfelaars zijn, en als je kijkt naar de daadwerkelijke cijfers zoals gedeeld door de GGD – met 1,5 miljoen verzonden uitnodigingen en 830.000 mensen die totaal niet reageren – dan bekruipt je toch echt het gevoel dat die groep mogelijk toch groter is.

Hoe dan ook, als het gaat om de groep die de afgelopen weken is uitgenodigd hebben we het sowieso over een enorm percentage dat nog niets gedaan heeft. De kans bestaat natuurlijk dat een deel van die mensen alsnog een afspraak inboekt… maar een aanzienlijk deel zal dat niet doen. Het zegt alles over de stand van zaken dat RTL daarom de noodzaak voelt een artikel te publiceren over de vraag hoe je dat soort “twijfelaars” over de streep trekt.