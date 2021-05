Programmamaker Danny Ghosen over ouders van criminelen straffen: ‘Helpt niet, er moet juist meer voorlichting komen’

Demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil ouders van jeugdcriminelen kunnen beboeten en legt een deel van de schuld voor het criminele gedrag bij slechte opvoeding van het kind. Programmamaker Danny Ghosen en strafrechtadvocaat Clarice Strenger denken juist dat dit averechts gaat werken. Zij pleiten juist voor “meer voorlichting”. Dat meldt NPO Radio 1.

Ghosen heeft voor zijn programma Danny op Straat criminele jongeren gesproken en gevraagd wat zij zouden doen als hun ouders zouden worden beboet voor iets wat zij gedaan hebben. “(…) dan beroof ik wel iemand of een winkel voor geld om die boete te betalen”, is de reactie. En daarom denkt Ghosen dat de hardere aanpak van demissionair minister Dekker niet zou werken. Strafrechtadvocaat Clarice Strenger gaat ook mee in deze redenering en stelt dat ouders er zelf soms helemaal niets aan kunnen doen en dat er juist flink moet worden geïnvesteerd in probleemwijken.

Allebei gaan ze compleet voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van zowel die ouders als de jeugdcriminelen. Ze doen net alsof iedereen in een slechte woonwijk slachtoffer is geworden van de omstandigheden en dat is simpelweg niet waar. Als zulke criminelen nog meer crimineel gedrag gaan vertonen omdat zij dat als noodzaak zien, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Ze hadden ook eerst kunnen zeggen dat ze een bijbaantje zouden gaan regelen om de boete voor hun ouders te kunnen betalen.

En ja, er is veel bezuinigd op Jeugdzorg en de jeugdpsychiatrie. Dat heeft zeker niet geholpen, maar met meer geld erin pompen los je de kern van het probleem ook niet op. Dekker heeft het bij het rechte eind door zijn pijlen te richten op de ouders. Die hebben namelijk meer kans om tot hun kind door te dringen dan een willekeurige hulpverlener.