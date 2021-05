Promotie voor Sigrid Kaag (D66): ze wordt per direct Minister van Buitenlandse Zaken

D66-leider Sigrid Kaag krijgt nog voordat de Kabinetsformatie goed en wel uit de startblokken is een promotie binnen het kabinet. De bewindsvrouw is momenteel de minister van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, maar neemt vanaf heden het gehele ministerie van Buitenlandse zaken over van VVD’er Stef Blok. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Blok verhuist naar Economische zaken, waar hij zijn partijgenoot Bas van ’t Wout vervangt als minister. Van ’t Wout zit met een burn-out ziek thuis, en zal zich daarom voorlopig niet op het Binnenhof laten zien.

Tegelijkertijd wordt er ook een nieuwe staatssecretaris voor Klimaat en energie gezocht, omdat men bij nader inzien de portefeuille van Van ’t Wout (en tot afgelopen januari: Eric Wiebes) te zwaar vindt. Ook deze nieuwe staatssecretaris zal een VVD’er zijn, zo maakt de RVD bekend. Daarom moet er een geheel nieuwe post komen, zo besloten de ministers van het demissionaire kabinet-Rutte III.

Kaag moet meteen aan de bak als minister van Buitenlandse zaken: ze krijgt vanwege haar nieuwe functie de taak om namens Nederland te reageren op het door Wit-Rusland gekaapte vliegtuig dat op weg was naar de Baltische Staten.

De reshuffle duurt tenminste drie maanden.